"Je pense que nous abordons les deux semaines les plus importantes de ce second tour, on jouera beaucoup plus libérés si on gagne ce week-end et la semaine prochaine contre Neufchâteau", assure Pierre-Philippe Baeken. Deux victoires rapprocheraient grandement Andenne du maintien. "N ous avions affronté Vieux-Campinaire au tout début de la saison et nous n’étions pas encore prêts. On ne doit pas passer à côté une deuxième fois. C’est une équipe qui ne nous réussit pas, il faudra mettre plus de fougue qu’eux dans la bataille et ne pas tomber dans leur rythme." Nathan Kusunguludi potassant pour ses examens, le coach ne pourra à nouveau compter que sur huit joueurs: "Les trois blessés sont out jusqu’à la fin de la saison et nous devrons faire avec. C’est râlant de ne jamais être à dix à l’entraînement." Même son de cloche du côté de Vieux-Campinaire, qui s’est préparé au mieux en disputant un amical contre Fleurus ce mardi. "C’est un match très important mais nous ne serons pas dans les meilleures conditions. Les choses ont changé depuis l’aller et nous vivons une saison un peu galère, rappelle Stéphane Huegaerts. J’ai deux malades dans mon secteur intérieur alors que j’aurais besoin de tout le monde."

Ciney – Tilff (d. 16 h)

Décimés par les blessures, les Cinaciens ont vécu une première partie de saison compliquée. De retour à 100%, Grégoire Jacques compte bien inverser la tendance dès ce dimanche: "Nous sommes de retour à dix, seul Rémy Lecoutre est encore sur la touche pour un mois. On a eu deux semaines de repos qui ont fait du bien et nous sommes prêts à faire un bien meilleur second tour. Ça commence ce week-end face à une équipe très particulière à jouer." Car, ayant été sous les ordres du coach adverse lorsqu’il était plus jeune, le capitaine cinacien connaît bien sa philosophie de jeu. "Ses principes défensifs peuvent déstabiliser, il préfère par exemple laisser complètement ouverts les moins bons shooteurs. C’est aussi une équipe très agressive, j’espère que les arbitres ne se laisseront pas dépasser."

Loyers – Waterloo (s. 20 h 45)

Si Loyers a bien rebondi après le départ de Julien Marnegrave et a globalement fait un solide premier tour, Waterloo affiche un bilan loin de ses ambitions. Après une victoire inaugurale contre Loyers et deux mois en tête du championnat, les Brabançons se sont écroulés, subissant quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Attention au match piège, donc, pour Maxence Gilet et ses hommes, invaincus depuis plus de deux mois.