En ouverture de l’année, Ciney et Namur s’opposent pour le compte de la manche retour. Les deux formations ont un point commun: le ciel n’est pas totalement bleu au-dessus de leur tête pour diverses raisons. D’un côté, les Cinaciennes avaient terminé l’année 2022 par de pauvres prestations. De quoi revoir les plans. "Le contenu des trois derniers matchs a été catastrophique, et le pire, c’est que personne ne s’amusait, expose la coach, Fannie Vandesteene. Du coup, il est préférable de ne plus parler de top 4 actuellement. La priorité est de retrouver du plaisir sur le terrain. Et si le respect des consignes et l’envie de défendre sont également réunis, le deuxième tour pourrait bien se passer. En tout cas, j’attends de voir comment mes filles vont aborder ce derby face à cette équipe jeune, enthousiaste et qui ne lâche rien." Laloux, Delire et Medjo sont toutes les trois blessées.

De l’autre côté, Namur, dont le premier tour a été semé d’embûches suite à différentes blessures, n’entame pas le second tour dans de meilleures conditions. "Nous allons aborder ce derby dans un contexte particulier, confie le coach, Jérémie Palix. D’abord, Defosset va privilégier la D1. Ensuite, Hucorne s’est occasionnée une déchirure du ligament au postérieur et sera écartée des terrains un long moment. Enfin, Boosten et Matthys, qui jouent avec la D1 à 18 h, arriveront tout juste pour le début du match. Je devrai faire appel aux joueuses de R2 Dive et Colin. Bref, nous ne partons pas avec les faveurs du pronostic, d’autant que Ciney aura à cœur de rectifier sa défaite de l’aller."

Angleur – Boninne (d. 13 h 30)

Auteur d’une première partie de saison de qualité (8 victoires, 5 défaites), Boninne tentera de faire aussi bien lors de la phase retour. "J’ai précisé aux filles qu’il n’est pas question de gâcher notre beau premier tour, répète le coach, David Roussaux. J’espère retrouver dès dimanche cette cohésion, cet esprit d’équipe et cette combativité développés lors de nos quatre dernières sorties. À Angleur, il faudra attaquer ce match sérieusement car le Mosa, déjà, nous avait mis en défaut l’an dernier, et aura envie d’avoir l’emprise sur le rythme. Ça sent le match piège par excellence."

À l’instar de Lakkerwa, Le Trequesser sera absente. Van Hamme renforcera le noyau.