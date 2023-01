P1: Beez - Gembloux, un retour attendu

Défait 59-84 samedi dernier face à Beez, Gembloux espère prendre sa revanche dès ce dimanche en bord de Meuse. " J’attends une réaction d’orgueil, confie Rémy Boxus, car le off-day de samedi dernier n’a pas reflété le vrai visage de mon équipe. Les temps sont durs mais pas uniquement pour les étudiants. Puissent-ils venir l’esprit libre et prêts pour le combat " . " Si nous avons bien négocié le match aller, nous devons confirmer et absolument prendre la victoire ce dimanche, prévient Hervé Forthomme. Gembloux va vouloir réagir et prendre sa revanche mais nous avons les arguments pour gagner à nouveau, ce qui nous ferait respirer au classement. "