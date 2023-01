Mathis Vandergucht était comme chez lui à Velaine

L’avant-dernier rendez-vous du Stevens CX Challenge Cyclo-cross Namurois a été bien boueux, le week-end dernier, à Velaine-sur-Sambre. Le champion de Belgique, Thomas Garnier, en est sorti vainqueur, avec une large avance, chez les élites 3. Tandis que Mathis Vandergucht a réussi la prouesse de s’imposer devant les siens, chez les cadets. Le coureur de Vitrival a gagné sur le parcours dessiné en partie par ses soins, sur une épreuve organisée par son parrain. "Forcément, j’avais très envie de réaliser une bonne course, raconte le coureur de Ser Vélo, la formation de Laurent Servais. J’ai su faire un bon départ. J’ai par exemple viré en tête dans le premier virage. Et j’ai quasiment fait toute la course à l’avant. À trois, puis à deux, dans le final, avec Lucien Dandoit."