« L’ambition d’aller chercher une victoire »

Du soleil et une vingtaine de degrés. Pas étonnant que toutes les équipes cyclistes envahissent actuellement la Costa Blanca, entre Murcie et Alicante, en Espagne. Les routes calmes et sinueuses de l’arrière-pays sont bien accidentées et offrent aux coureurs de très bons terrains d’entraînement. Elles se transforment dans la première partie de la journée en autoroutes de coureurs pros et de cyclosportifs. La formation Lotto-Dstny y est également présente.