Si tout le monde connaît le buteur Jérôme Claude un autre Luxembourgeois est actif à Ciney. Il s’agit de Guillaume Despas. Le défenseur central de 21 ans est en effet originaire de Bure, dans la commune de Tellin. "C’est d’ailleurs là que j’ai commencé le football, commente celui qui suit des éducateurs à Liège après avoir vécu ses études secondaires à Marche. J’ai joué à Bure jusqu’à mes 9 ans et j’ai fait partie des sélections provinciales luxembourgeoises. Je suis arrivé à Ciney en U11 et je ne suis jamais parti. Je dois quand même bien avouer que si je suis luxembourgeois, au niveau du ballon rond, je me considère davantage comme un Namurois."

À Ciney, Guillaume Despas a poursuivi sa formation avant d’avoir rapidement sa chance en équipe première. "Mon premier match en équipe fanion, c’était face à Rebecq, nous avions gagné et j’avais 16 ans, confie Guillaume Despas. Ensuite, j’ai connu les moments plus compliqués de Ciney et puis, la nouvelle ère, avec le titre en P1 et cette saison au niveau national. Si je n’ai jamais eu envie de partir quand le club était dans le dur ? Avec la descente en provinciale, je me suis posé quelques questions. Mais d’un côté, j’avais la chance d’être titulaire en équipe première. Finalement, je suis resté et cela m’a plutôt bien réussi."

Et au niveau du temps de jeu, ce pur défenseur central n’a pas à se plaindre. Sur les seize premiers matchs, il a été titularisé à… quinze reprises. "Je pouvais difficilement rêver mieux, admet-il. Je sais que le coach me fait confiance. Il n’a pas peur de changer quand cela ne va pas, mais j’ai l’occasion d’enchaîner les rencontres. Ma relation avec David ? Elle est au beau fixe. Après, je suis du genre discret dans le vestiaire, donc je ne dois pas trop l’embêter (rires). Il m’a déjà dit que je devais passer un cap, mais avec son groupe, il est fabuleux. Les gens n’ont pas cette impression de l’extérieur, mais je peux vous dire que quand il a une équipe en main, il la protège jusqu’au bout."

Sur le synthétique: une bonne chose

Ce dimanche, Ciney se déplace à Meix. Un match important entre deux équipes qui sont justes au-dessus des places de descendant. "Nous avions bien débuté, mais là, nous avons plus de mal, explique Guillaume Despas. Nous pensions déjà que Meix prendrait les trois points la semaine dernière. Ici, nous sommes toujours devant et nous voulons le rester. Mieux, nous voulons créer l’écart. Nous irons à Meix pour gagner. Mais il faut se reprendre, nous commettons encore quelques petites erreurs de jeunesse. Nous sommes capables de bien jouer, mais nous ne prenons plus trop de points. Il faut peut-être moins penser au contenu et plus au résultat. Pour être honnête, je ne connais pas grand-chose de Meix. Je sais que comme toutes les équipes luxembourgeoises, cela a du répondant physique, mais j’avoue que j’avais été surpris au match aller. Sur notre synthétique, Meix avait très bien joué au football. Mais je suis plutôt content de savoir que nous jouerons sur le synthétique de Meix dimanche."