Football: Remise générale en province de Namur

Beaucoup de clubs n’avaient déjà plus de doutes à ce propos. Et la remise de toutes les rencontres de coupe de province en milieu de semaine laissait présager d’une autre remise ce week-end, en championnat cette fois. Car la météo ne s’est guère améliorée depuis mercredi, la pluie tombant toujours à verse et empêchant les terrains de la province d’absorber toute l’eau qui s’y invite. C’est désormais officiel ce vendredi: le CP a décrété la remise générale dans le Namurois.