"Terminer l’année par un tel succès face à une équipe du top nous a fait beaucoup de bien et la trêve est tombée au mauvais moment mais il faut immédiatement se remettre dans le bain en ce début d’année pour tenter de nous mettre à l’abri le plus vite possible, prévient le coach namurois, Didier Thémans. Quatre succès en six matches à domicile, c’est un bon bilan. Mais si nous ne parvenons pas à glaner quelques succès à l’extérieur, nous risquons d’être trop courts. Nous ne sommes pas en position pour prendre de haut n’importe quel adversaire mais c’est clair qu’aller jouer chez les derniers est une occasion unique pour nous de débloquer notre compteur hors de chez nous. Plus encore, il faut essayer de réussir une série de victoires. Si nous gagnons ce week-end, alors la visite d’Anderlecht devrait aussi pouvoir nous être profitable. Mais concentrons-nous sur ce match de reprise et tentons de reproduire la prestation livrée contre Vilvorde. Nous marquons peu, alors soignons la défense et nous aurons plus de facilités pour espérer prendre les trois points et ainsi nous repositionner au classement."

Seul Duchêne est incertain.