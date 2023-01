Cyclo-cross: Antoine Jamin avec ambition au National

Il peut donc nourrir des ambitions légitimes ce samedi, sur le championnat de Belgique de cyclo-cross.

"Vu ce que j’ai réussi au championnat d’Europe, je me sens effectivement capable de rivaliser avec les meilleurs Belges, raconte le prometteur coureur namurois. Contrairement à la dernière manche de la Coupe du Monde de Zonhoven, où j’étais parti assez loin sur la ligne de départ, je serai cette fois bien mieux placé."

Un énorme avantage, pour être directement aux premières positions. Avec l’intention de ne plus les lâcher jusqu’au bout. "Avec les stages effectués récemment, j’étais un peu fatigué à Zonhoven, poursuit Antoine Jamin. Cela ne s’est donc pas super-bien passé pour moi. D’autant que le parcours, dans le sable, n’est pas celui qui me convenait le plus. J’étais un peu déçu, mais je sens que la forme va revenir pour ce week-end et ce championnat de Belgique." Quelle sera son ambition ? Le top 5, le podium ou même le maillot noir-jaune-rouge ? "Je vais donner le meilleur de moi-même et on verra ce que je pourrai obtenir, répond-il. Un top 5 serait bien, le podium serait vraiment super. Et encore plus si je parviens à m’imposer. Je suis allé reconnaître le parcours en milieu de semaine. Il va être assez dur. Il est assez long, avec des côtes assez courtes, mais bien raides. J’aime bien les circuits comme ça. Quand cela monte, c’est toujours un avantage pour moi." On l’avait bien vu à Namur ! "Avec la pluie de cette semaine, il sera certainement encore plus difficile ce samedi (départ à 13 h 45) avec la boue."

Une sélection au Mondial dans le viseur

Antoine Jamin arrête généralement sa saison de cyclo-cross après le championnat de Belgique. Mais, cette année, il ne troquera pas son vélo dédié aux labourés pour son mountain-bike après ce week-end. Car, quel que soit son résultat ce samedi, il a encore de grands objectifs cet hiver, dans cette discipline. Avec l’espoir d’être sélectionné pour le championnat du monde, qui aura lieu au début du mois de février à Hooghereide, aux Pays-Bas. «J’espère bien évidemment y aller, mais je n’ai pas de garantie», commente le junior namurois.

Pourtant, il y a des signaux positifs... Il a de nouveau été sélectionné par Sven Vanthourenhout en équipe nationale, le week-end dernier, pour la manche de la Coupe du monde de Zonhoven. Et il est déjà assuré de participer au prochain rendez-vous international, puisque le sélectionneur l’a également repris pour la manche de la Coupe du monde de Benidorm, en Espagne, le 22 janvier. «Je pars aussi en stage la semaine prochaine avec l’équipe nationale, à Benidorm, termine-t-il. C’est donc en bonne voie, mais les prochaines épreuves seront importantes. C’est le moment de prouver que je suis en forme en ce moment!»

Il n’y a plus eu de Wallon sélectionné pour le championnat du monde depuis le Tournaisien Quentin Bertholet, en 2009.