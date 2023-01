29 points d’écart: duel des extrêmes

La troupe d’Ousmane Sow, qui pourra cette fois disposer réglementairement de ses joueurs récemment enrôlés (à l’exception de Ngardial, suspendu) puisera cependant dans son héroïque retour à Libramont (de 3-0 à 3-3 en infériorité numérique) et sa bonne résistance face à Habay (1-2) des raisons de croire à un hypothétique exploit.

Rochefort, vainqueur 3-0 à l’aller, prend ce match très au sérieux. "Ça devrait aller si nous nous montrons concentrés et appliqués", insiste le coach Jeffrey Rentmeister, toujours invaincu depuis qu’il a succédé à Yannick Pauletti. Il pourra compter sur un groupe de plus en plus étoffé avec les retours de Senga et d’Akwasi, en attendant ceux, imminents, de Geurde et de Bernard. "On partira à 16 à Durbuy", ajoute l’ex-joueur, déterminé à ne rien lâcher en ce début d’année.