Romain dans le tableau final en Autriche, Laffineur éliminée

Après un an et quelques mois de Sport Etudes, on était curieux de voir l’évolution de l’ensemble du groupe des filles. Côté garçons, c’était une première pour Per Gevers qui a rejoint début septembre la structure de l’Aile Francophone et pour Xavier Wats l’occasion de performer en U17 principalement. Deux pongistes namurois étaient inscrits dans la catégorie U17.