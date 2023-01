Les huitièmes de finale de la coupe sont reportés à une date ultérieure

C’est en effet d’abord la remise générale de la mi-décembre qui avait valu à la coupe, dont les huitièmes étaient initialement programmés le dimanche 8 janvier, de passer au second plan et d’être refixée en ce milieu de semaine pour faire rejouer le championnat dès le premier week-end de janvier (ce qui n’avait guère plu aux clubs dont la trêve hivernale était rabotée). Cette fois, ce sont les conditions météorologiques et l’abondante quantité d’eau tombée ces dernières heures sur les terrains de la province qui retardent encore la poursuite de la compétition. Certaines pelouses sont impraticables depuis plusieurs jours et le Comité Provincial namurois a pris la décision ce mercredi matin de reporter l’ensemble de la "journée" de coupe. Il n’y aura donc ni rencontre aujourd’hui, ni demain soir. Et cela dans l’optique de préserver les terrains au maximum ce week-end, car la priorité du CP reste le championnat. Quant aux matches sur surfaces synthétiques, moins abîmées par les pluies, ils sont également remis afin d’uniformiser la décision.

La suite, pour nos équipes provinciales, avant même de connaître la date à laquelle ces rencontres vont être reportées, sera de savoir si elles joueront ou non ce week-end. Wait and see.