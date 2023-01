27-7, 20-10, 25-19, 18-8

Boostées par leur bon résultat de samedi dernier face à Braine, les Namuroises arrivent en confiance en Roumanie. Tandis que l’équipe de Sepsi peut compter sur ses supporters pour mettre l’ambiance et les pousser à la qualification. Et le moins que l’on puisse dire est que le début de rencontre est catastrophique pour les filles de José Araujo. Les "Rouges" sont complètement dépassées par les Roumaines qui, offensivement, jouent à un rythme beaucoup plus élevé et ont de la réussite dans leurs shoots extérieurs. Et en zone avant, les Namuroises sont beaucoup trop brouillonnes et précipitées. Résultat, c’est 15-4 après quatre minutes, forçant le coach namurois au temps-mort. Malgré cela, rien ne va mieux pour Namur qui continue de prendre l’eau. Bethy Mununga se balade dans la raquette (12 points en 10 minutes). Après un quart-temps, le score est de 27-7 et le match est pratiquement plié si les Namuroises ne réagissent pas.

Le début du deuxième quart est équivalent au premier. Sans rythme, les "Rouges" ne sont pas capables de réduire l’écart et la barre des 30 points est vite atteinte à 39-9 à la 15e minute. Timidement, via Dossou, Namur trouve un peu plus de fluidité offensivement. Au repos, le marquoir est sans appel où Sepsi domine outrageusement 47-17.

À la reprise, la bande à Marjorie Capréaux n’a plus rien à perdre. En l’espace de trois minutes, Namur parvient à inscrire plus de points que durant le premier quart. À 51-25, le coach roumain Zoran Mikes est obligé de craquer un temps-mort. Mais de l’autre côté, le quatuor Jones-Mununga-Cave-Ghizila carbure au super. Si ce n’est pas un shoot à trois points de Ghzlia (avec une réussite de 50% sur l’ensemble du match à 5/10), c’est Mununga qui fait le ménage à l’intérieur (9/11 à deux points). Les dix dernières minutes sont pratiquement anecdotiques où Namur déjoue complètement face à des Roumaines qui ont la qualification acquise et peuvent profiter pour faire tourner leur noyau. Pour Namur, c’est la fin de la campagne européenne et place au championnat et à la coupe de Belgique.