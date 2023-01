Coupe de Belgique: Thieulain-Kerksken, un super choc dès le premier tour

La coupole nationale de la fédération a procédé au tirage au sort du premier tour de la coupe de Belgique qui se déroulera le 6 mai. Avec une super-affiche d’entrée avec le duel entre Thieulain et Kerksken, soit entre le champion en titre et le vainqueur de la coupe 2022. On suivra aussi le duel entre Acoz et Tourpes.