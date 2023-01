Tyron Crame (Symphorinois) à Namur ? « C’est mort, il n’ira pas »

L’Union Namur avait d’ailleurs fait le forcing ces derniers jours et le retour en D2ACFF de l’attaquant semblait se profiler, mais cela paraît finalement bien compromis.

Contacté, le président du Symphorinois est d’ailleurs plus catégorique: “Pour moi, c’est mort, il n’ira pas à l’Union Namur”, affirme Olivier Lamblin.

Même si le club montois, leader de sa série, ne veut pas bloquer la progression de son jeune attaquant, il ne le fera pas sans résister. “Nous, on veut le garder et on est prêts à lui montrer qu’on veut qu’il reste, mais on ne veut pas le bloquer s’il peut jouer à des étages plus haut. Il continue à s’entraîner sans se tracasser.”

Alors, pourquoi le transfert vers Namur serait-il compromis ? Le courant entre les deux hommes forts des deux clubs semble en tout cas rompu. “À l’heure actuelle, le transfert ne se fera pas par manque de respect du côté du président de Namur envers le Symphorinois”, lâche Olivier Lamblin.

Si la ligne vers Namur est cassée, même si un retournement de situation est toujours possible en football, un départ de Tyron Crame plane toujours bien au-dessus de l’effectif de Terence Jaumain. Alost se serait d’ailleurs positionné pour attirer le buteur chez lui et aurait les faveurs de l’agent d’un joueur qui avait déjà connu du mouvement au mercato hivernal 2022 en passant de la RAAL à l’URLC en cours de saison l’année passée.

Olivier Lamblin et son comité ne s’inquiètent en tout cas pas outre mesure. En cas de départ, le staff pourra compter sur le retour d’Alex Soares, la petite pépite du Rœulx arrivée aussi cet été alors que les Chiconniers voient le retour d’un attaquant qui, pour des raisons professionnelles, avait dû aller à Mulhouse. “Son contrat s’est terminé et il est de retour”, se félicite le président.

Là où les voisins du RAEC Mons sont très actifs durant ce mercato estival, le Symphorinois continue tranquillement de bosser en pensant à la suite de la saison et au tour final seulement (pour l’instant du moins).