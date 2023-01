Namur ira au charbon en Roumanie

Si Namur a toutes les cartes en main pour faire un grand match, Il faudra plus que se retrousser les manches pour l’emporter ce jeudi soir en Roumanie.

"Nous avons fait un bon début de match et n’avons pas à rougir de notre prestation. On marque plus de 40 points en première mi-temps face à la meilleure défense d’Eurocup, qui n’a pas pour habitude d’en encaisser 74 sur une rencontre", explique Lionel Dorange.

Sepsi dispose de joueuses très fortes physiquement, comme a pu s’en rendre compte l’équipe belge la semaine passée, et domine statistiquement dans tous les secteurs de jeu cette saison en Europe. Au-delà de leurs capacités défensives, les Roumaines ont la seconde attaque de la compétition, marquant plus de 83 points/match, et sont les meilleures au rebond. Namur a souffert sous l’anneau, avec vingt prises de moins que les Roumaines (32 contre 52), mais a surtout concédé 23 rebonds offensifs synonymes de secondes chances.

"Nous connaissons désormais leurs joueuses et nous devrons nous adapter. Il faudra aller au charbon avec davantage d’intensité. Au-delà des rebonds, nous devrons corriger notre transition défensive ce jeudi soir", commente le T2 namurois.

Conscient qu’il sera nécessaire de réaliser une rencontre presque parfaite pour inquiéter Sepsi, l’assistant-coach veut y croire: "Le match démarre à 0-0 et l’équipe ne va pas s’avouer vaincue avant le coup de sifflet final. Même si notre objectif européen est atteint, on veut aller chercher une nouvelle victoire, et pourquoi pas prolonger notre parcours continental."

Une équipe mieux balancée

Et la très bonne prestation de ce samedi contre les Castors de Braine ne peut que renforcer les espoirs namurois. Alors qu’elles n’en étaient qu’à leur première semaine sur le parquet du Hall Octave Henry, les deux nouvelles joueuses namuroises ont semblé s’entendre à merveille avec leurs coéquipières et ont déjà eu un bel impact. "On a de bonnes bases et ça ne peut qu’aller mieux avec le temps. Le groupe est mieux balancé qu’avant la trêve et nous disposons désormais de trois gros points d’ancrage offensifs, reconnaît le bras droit de José Araujo. L’équipe a plus de potentiel aujourd’hui, ça nous conforte évidemment dans nos objectifs en coupe et en championnat."

Sarah Matthys et Camille Boosten, en période d’examens, n‘ont pas fait le déplacement en Roumanie et ne seront donc pas de la partie.