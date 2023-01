Les Jemeppois sont bien plus redoutables à domicile

Ses protégés auront encore un solide client à se farcir en demi-finale, puisqu’ils se rendront chez les Rochefortois d’Adrian Revret. "On n’aura rien à perdre là-bas. On fera ce qu’on pourra, en se présentant le couteau entre les dents. On ne pensait même pas arriver jusque-là", enchaîne la coach, dont l’équipe occupe la septième place de l’élite, avec six points au compteur. "Il faudra engranger contre Arsimont et Namur B, chez qui on a été battus au premier tour, confirmer notre succès chez les Floreffois et essayer d’ennuyer le plus possible les équipes du haut de tableau. Même si Anhée paraît au-dessus du lot. Mais la formation et l’amusement restent nos seuls objectifs, avec ce gros noyau majoritairement composé de débutants à ce niveau de la compétition. Ils sont cependant bien encadrés par des gens comme Jérémy Lorie et son frère. Et ils travaillent beaucoup. Je peux compter entre neuf et quatorze joueurs à chaque entraînement."