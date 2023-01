Le cas « Pasque » et ses… 538 victoires

Sous les conseils d’Edgardo Foschi, à l’UAC, et puis de Paul Timmermans à l’ESM, Fabrice progresse à vitesse V-V'. Il commence à décrocher des victoires, sur des courses populaires, dont la première, en 1995, à Dourbes. Et ses victoires, il les compte. Dimanche dernier, au Trail de la Vallée de la Thyria, il signe son 538e succès, la preuve d’une certaine longévité. "Je crois que je peux dire que j’ai une sorte d’addiction à la victoire. Pour moi, la course à pied est un antidépresseur naturel à essayer à tout prix. Tant que la santé me le permet, je compte bien continuer à courir car je me sens encore bien, et j’ai ce besoin de défis", clôture Fabrice, qui apprécie également transmettre sa passion, son expertise et son expérience.