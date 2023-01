" Je n’avais plus touché une perche depuis un peu plus de trois ans. J’ai repris les entraînements en septembre. Après quelques blessures, depuis un gros mois, je retrouve mes sensations. Je ne m’attendais toutefois pas à passer une barre à 3,71 quand on sait que mon record est de 3,90 mètres. J’ai réussi à retrouver du temps et de la motivation, avant de participer au meeting de Malonne ".