"Si elle est talentueuse, l’équipe est aussi très jeune. J’ai pris ma décision dimanche soir. J’ai discuté avec ma compagne après la rencontre contre Bossière. Au départ, je m’étais fixé comme deadline le match contre Sauvenière. Mais, au vu des résultats, je ne voyais plus l’intérêt de prolonger ma mission. C’était le même constat depuis quelques semaines. Je ne pouvais plus rien tirer du groupe. Je ne pouvais plus supporter la nonchalance de certains, leur manque d’implication, de discipline, de rigueur et d’ambition. Je vais dorénavant donner du temps à mon petit garçon et développer mon activité complémentaire de personal trainer chez Standup à Bierwart."

Paul Gondry a assuré l’entraînement mardi et pourrait assurer l’intérim. A moins que Frédéric Quandt n’anticipe son retour.