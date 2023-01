Classement des buteurs de P2: Magis prend le large, Herbiniat et Gilsoul côte à côte

Malgré ce 0-20, le week-end n’a pas battu le record de la 15 journée de championnat, lorsque 47 goals avaient été marqués en 8 rencontres (Molignée en avait pris 10 à Rochefort et Pondrôme en avait passé 6 à Petigny).

S‘il n’y a qu’à Pondrôme que des goleadors y sont allés de triplés et d’octuplé, les trois doubles buteurs de l’équipe ne sont pas les seuls à avoir réussi un doublé ce week-end. Virgil Dubois et Jérémy Martin l’ont également réalisé à Anhée ; Antony Giglio à Petigny-Frasnes et Mattias Berny à Schaltin. Buteur avec Rochefort B, Patrick Collin en profite pour recoller à la troisième place du Peschelot Damien Baudaux (16 buts).

En série A, processus inverse puisque deux hommes partagent à nouveau le leadership du classement des buteurs depuis le quadruplé dimanche de Nicolas Herbiniat (FCO Namur), son deuxième cette saison après celui de la journée inaugurale de P2A. Grâce à ses désormais 17 réalisations personnelles, il occupe la première place ex aequo avec le Rhisnois Bastien Gilsoul, auteur d’un but ce week-end. Ce duo est suivi par Bryan De Groote (Sauvenière, +1) puis par trois autres buteurs à 11 goals chacun: Louis Laurent (Bossière-Gembloux), Basile Adam (Ligny) et Amory Reins (Rhisnes). Un seul doublé dans la série, celui du Taminois Rodrigue Preumont. Un seul triplé également avec le hat-trick de Pierre Gillard (Aische B) face à Jambes.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 17e journée de championnat:

P2A

17 buts

Herbiniat (FCO Namur), Gilsoul (Rhisnes)

16 buts

De Groote (Sauvenière)

11 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), B. Adam (Ligny), A. Reins (Rhisnes)

10 buts

Gillard (Aische B), Leruth (Ligny), Marion (Wépion)

9 buts

Guede (Bossière-Gembloux)

8 buts

Poskin (Éghezée), Hannecart (Naninne)

7 buts

Lultz (Bossière-Gembloux), Deheneffe (Malonne), Doupagne (Petit-Waret), Harrad (Wépion)

6 buts

Gourmet (Aische B), Lajili (Jambes), Paris (Ligny), Baugniet (Naninne), Duchêne (Petit-Waret), Dehaye (Rhisnes), Huygen-Thomas (Wépion)

5 buts

Rossini (FCO Namur), Leocata et Notte (Lustin), T. Rihoux (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Bernard et Tallier (Bossière-Gembloux), El Kouchaii (FCO Namur), Camara, Fall et Salihu (Jambes), Charpentier, Hennau et Mascaux (Ligny), Craps et Gondry (Malonne), Joine (Rhisnes), Guillaume (Sauvenière)

3 buts

Ferrante (Aische B), Sabbe (Bossière-Gembloux), Moureaux et Van Achter (Éghezée), J. Corvo (FCO Namur), Beguin, Depireux, Genard et Longin (Grand-Leez B), Belic, Caplier, Preumont et Sebaihi (JS Tamines B), Bottaro (Malonne), Baume et Vermeren (Naninne), Delitte (Petit-Waret), Bower (Sauvenière), Miler (Wépion)

2 buts

Quandt (Bossière-Gembloux), Gys, Kessler, Perez Avial, Thierens et Willaert (Éghezée), Ibrahimi (FCO Namur), Barry et Delooz (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Mary, Pinchart et Rigaux (Naninne), A. & R. Blavier et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Demeuse, Folens, Herbay, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard, Ancion et Tallier (Rhisnes), François, Henrion et Misson (Sauvenière)

P2B

29 buts

Magis (Pondrôme)

21 buts

Wauthy (Rochefort B)

16 buts

Baudaux (Pesche), Collin (Rochefort B)

15 buts

Patrick Nama (Anhée)

12 buts

Pisvin (Gedinne)

11 buts

Quevrin (Gesves)

10 buts

Koné (Havelange), Bridoux (Schaltin)

9 buts

Huet (Assesse), Hassani (Gedinne), Fadeux (Pondrôme)

8 buts

V. Dubois (Anhée), A. Delcourt (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Servais (Surice)

7 buts

Martin (Anhée), Descarpentries et Helson (Bioul), Giglio et Zamperetti (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), Collinet (Surice), Deghorain et Nkoue (Tarcienne)

6 buts

Brouir et Labar (Assesse), Poupaert (Petigny-Frasnes), Duriau (Pondrôme)

5 buts

A. Dubucq (Anhée), Steeno (Onhaye B), Maistriaux (Petigny-Frasnes), Hassani (Pondrôme), Piérard (Rochefort B)

4 buts

Becheker (Flavion-Morialmé B), Catoul et A. Sohy (Gedinne), Demarcin (Gesves), Gigot (Pesche), Gjorgjijevski et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Antoine, Baudoin et Rochette (Pondrôme), Mahin (Rochefort B), Mullens (Schaltin), Dumont et Sacré (Surice), Alessandro (Tarcienne)

3 buts

Beguin et De Maglie (Anhée), Hermant (Assesse), Dunesme, Jadoul et Lincé (Bioul), Gilsoul, G. Hardy, Latini, Leroy et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard et Waldrant (Gedinne), Nguea Edimo (Gesves), Coene et Van Crombruggen (Havelange), Durieux (Pesche), Ezzeroual (Petigny-Frasnes), Bernier et Matagne (Pondrôme), Berny et Guilleaume (Schaltin)

2 buts

Y. Dubucq, Frérotte, Hosselet et Joaris (Anhée), Blasutto, Motte, Servais et Tripnaux (Assesse), Antonio Cristovao, Catteeuw et Mouton (Flavion-Morialmé B), M. Sohy (Gedinne), Bastin, Julien, Nicolas et Suray (Gesves), Lizin (Havelange), Nzadi et Tamakloe (Molignée), Betsem, Au. Bodart, Bouterbiat, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), M. Brilot, Kamba et Servais (Rochefort B), Otte (Schaltin), Hainaut, Lecoyer et Magotteaux (Surice), Kisita (Tarcienne)