Ciney retrouve un noyau au complet

Les Cinaciens ont renoué avec les joies de la victoire en ce week-end de reprise, en disposant de Lesse & Lhomme A en cinq sets (20-25, 26-24, 25-23, 14-25, 10-15). " On se retrouve ainsi en sixième position, avec dix points, à une unité du cinquième, mais très proches aussi des poursuivants, calcule René Malengreaux. Le classement de notre série reflète assez bien les forces en présence, avec quatre équipes au-dessus du lot (les deux teams de Walhain, Waremme et Esneux) et les six autres, chacune d’entre elle pouvant battre les autres. Après avoir affronté tout le monde, je pense pouvoir dire qu’on est à notre place. Mais aussi qu’on n’est pas encore sauvés, même s’il n’y a toujours qu’un descendant annoncé. Guibertin D a commencé à prendre des points, de même que Jemeppe. Lors du second tour, il faudra se concentrer sur les concurrents à notre portée, comme Bertrix, qui nous avait surpris 2-3 chez nous, Lesse & Lhomme et Guibertin. Tout le reste, ce serait du bonus. "