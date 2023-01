Oscar Olivier passe pro: « C’était mon but »

"Oscar évolue au back droit comme moi et est physique et rapide également. Il est arrivé chez les Rouches il y a cinq ans et a connu une belle progression", souligne le papa. À telle enseigne qu’il a été repris neuf fois en équipe nationale U16 pour participer à différents tournois en Espagne, Portugal ou encore en France. Ces sélections ont attiré sur lui le regard d’autres clubs de l’élite. Cet intérêt et les qualités d’Oscar ont persuadé la direction liégeoise de le faire signer ce premier contrat.