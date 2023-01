Les tournois fernelmontois étaient attendus

L’engouement est tel que les tableaux étaient déjà complets le 14 décembre, soit deux semaines avant la clôture annoncée. "On a dû refuser des inscriptions et une vingtaine de personnes sont sur une liste d’attente, en cas de désistements, ajoute le dirigeant, agréablement surpris par cette affluence. On se posait même des questions, après avoir dû renoncer aux précédentes éditions, pour cause de pandémie et de fermeture de la salle, à la suite d’intempéries. On est donc très heureux de voir que les gens répondent présent, pour cette reprise. Pour le club, c’est aussi une source de rentrées, à côté des cotisations des affiliés."

Ouvert aux "petits classements" (9/10 – 11 – 12) et donc au plus grand nombre (contrairement à celui du mois de mai, visant, lui, le gratin belge), ce rendez-vous rassemblera des joueurs venant des quatre coins du pays. "Nous accueillerons des représentants de clubs du Luxembourg, de Liège, de Bruxelles, de Namur évidemment (Gembloux, Andenne, les deux de Namur…) mais aussi quelques-uns de Flandres. Et, connaissant leur mentalité, ils ne viennent pas pour faire de la figuration. De notre côté, nous alignerons nos prometteurs ados (15-17 ans) en adultes, afin qu’ils s’aguerrissent. Face à la force, ils doivent davantage miser sur leur technique. Depuis que j’ai repris le club voici six ou sept ans, nous avons mis l’accent sur la formation des jeunes. On les emmène un peu partout en Belgique. Cela explique aussi que des clubs du nord du pays viennent chez nous, pour nous renvoyer l’ascenseur. Ce week-end, nous étions à Esneux avec quatre de nos jeunes. Trois sont allés en demi-finale et le quatrième a gagné, en adultes. Il faut toujours rester prudent à cet âge-là, mais j’espère les voir aller le plus loin possible."

Samedi 14 et dimanche 15, à partir de 9 h, avenue de la Libération, à Fernelmont.