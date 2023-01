Face à l’importance de l’enjeu, les Auvelaisiens, électrisés par les coaches, ont livré un premier quart d’heure de toute beauté. La mi-temps était atteinte sur le score de 10-0. Après l’ouverture du score par le nouveau venu M. Faye, le duo Moretti (4) – Declunder (3) se trouvait les yeux fermés tandis que le jeune Surinx, revenu avec de meilleures intentions, s’offrait un beau doublé.

Le second acte était de qualité moindre. Les Cinaciens se créaient çà et là des occasions, mais Mercier, sous les yeux de sa famille, dégoûtait les attaquants par des arrêts de qualité. En regain de confiance, Dumont faisait 11-0. Lambert stoppait l’hémorragie (11-1) avant que Faye ferme le compteur auvelaisien (12-1). Remacle donnait au marquoir son allure définitive (12-2).

"Pour une fois, les astres se sont alignés en notre faveur avec un début de rencontre tonitruant qui nous a rendu la rencontre facile, se réjouissait le T1 sambrien Régis Romainville. La prise de poids de Declunder s’est avérée finalement salvatrice, car il a joué en pivot comme jamais ! Cette victoire du collectif était essentielle, car nos deux prochaines rencontres contre la RUS et Seilles seront une autre paire de manches. En attendant, ce fut direction le bar. La première tournée fut pour moi…"

"Cela a été une parodie de football en salle face à un adversaire qui nous a dominés dans tous les secteurs de jeu, regrettait le coach cinacien Jérôme Renard. Quand on est mené 6-0 après 5 minutes de jeu et 10-0 à la mi-temps, il n’y a pas grand-chose à dire. La seule éclaircie dans la grisaille cinacienne est la belle prestation de notre nouvelle recrue, Bram Van Massenhove."

Walcourt 5 – Namur Utd 2

Le score était de parité (1-1) au terme d’une première période très pauvre. "Il fallait certainement le temps aux joueurs de s’y remettre après les fêtes", souriait le T1 local Cédric Coppin. En seconde mi-temps, les visités se créaient davantage d’occasions et s’imposaient logiquement. Martin Vanstichel (4) et Jonas Moreau se sont partagé les buts locaux, Lindekens (joueur de l’équipe B) et Harte, de retour après 4 mois d’indisponibilité, les buts namurois. "Nous étions très déforcés", précisait le coach namurois Frédéric Lucchetta, privé de 5 éléments.

Seilles 3 – Dinant B 4

La jeune équipe dinantaise a bien entamé l’année 2023. Elle prenait la première mi-temps à son compte pour mener 0-2 au repos avant de mener 0-3 (30e). Les Seillois ne l’entendaient pas de cette oreille et revenaient à 2-3 (37e). Menés 2-4 (40e), les visités jouaient alors leur va-tout, évoluaient avec un gardien volant et bousculaient une défense mosane qui ne cédait qu’une seule fois (47e). Kempinaire (2), Collart et O. Meyfroidt se sont partagé les buts mosans. Le moral des Rouges est au zénith avant le déplacement chez les leaders des Batyboys d’Havelange.