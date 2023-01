Les frères Evrats en démonstration

Sur la longue distance, des gros bras de l’athlétisme régional se sont mesurés. Plus expérimentés dans la discipline, les frères Evrats ont devancé les runners Geoffrey Marrion et Benjamin Barbier qui avaient fait équipe pour la première fois au même endroit il y a un an quasiment jour pour jour. "Nous étions plutôt confiants sur nos qualités sur les terrains techniques et dans la boue, donc dès la première côte nous avons pris les devants et un petit écart s’est créé, raconte Matthias. Nous avons pas mal poussé jusqu’à la mi-course et puis nous avons géré un peu plus."

Cela fait désormais quelques années que les frangins signent des résultats significatifs en run-bike. "Nous avons souvent fait équipe ensemble et parfois avec d’autres partenaires. Notre dernière victoire ensemble datait de septembre 2020, dans une épreuve nocturne à Froidchapelle."

Célestin sortait d’un gros mois de décembre en course à pied durant lequel il a signé son record personnel sur 10 km à Andenne (34'10) dans ce qui était seulement sa deuxième course sur la distance, une victoire sur une course nocturne de 5 km à Couvin et une satisfaisante 7e place à la Corrida Ciney, à nouveau sur 5 km, dans une course très relevée. Seule déception: la Corrida de Gerpinnes qu’il a terminé en footing, souffrant de crampes au ventre.

Des Chimaciens gagnent sur le court

S’ils se décidaient à faire le challenge ensemble, il ne faudrait pas aller chercher bien loin les favoris à la victoire finale. "Mais normalement nous ne ferons que quelques manches. Célestin est bientôt en examens et puis lui comme moi allons préparer la saison de triathlon. Nous avons toutefois coché dans notre agenda le championnat de Belgique."

Celui-ci se déroulera le samedi 28 janvier à Braine-le-Comte, en concurrence directe avec la 4e manche du challenge de Cerfontaine, à nouveau depuis le Fouery.

Comme toujours, c’est sur la courte distance qu’il y avait le plus d’équipes. Les Chimaciens François Rogge et Benoît Colin l’ont emporté avec quelques mètres d’avance sur Julien Cresson et Maximilien Ghislain. Nicolas Baïolet, récent vainqueur de la Corrida des Saints-Innocents, a couru avec sa fille Zoé: ils ont décroché la victoire en mixte.