Hotton intègre le Top 3

Pour l’entame du second tour en P2, Hotton recevait Eghezée. Si, au classement, les deux formations comptaient 8 victoires, Eghezée avait remporté le match aller (80-66). À domicile et au complet, les hommes de Pascal Gilles ont toutefois pris leur revanche (78-69). " Nous étions enfin au complet, avec le retour de blessures de trois joueurs, commente le mentor. J’ai par ailleurs pu compter sur Maxime Sambon, particulièrement en forme (6 paniers primés). Nous avons bien travaillé tant offensivement que défensivement, bien que nous nous soyons fait peur sur le press en fin de période ". Cette victoire permet aux Luxembourgeois d’intégrer le Top 3, égalité avec Fernelmont. Une belle réussite pour l’équipe fraîchement promue. " Le niveau de la série est homogène, bien que le Mosa et Malonne soient au-dessus du lot. Tous les matchs sont à prendre, c’est vraiment un championnat agréable ". Du côté de Profondeville, les hommes de Christophe Costantiello s’imposent sur le fil, face à Andenne (67-66). " Ce n’était pas la même rencontre qu’à l’aller, où Andenne était déforcé. Il y a eu davantage d’échange et nous étions menés de 10 unités avant le dernier quart. Psychologiquement, cette victoire fait du bien et nous espérions poursuivre de la même manière au second tour, mais il va falloir rester concentrer face à toutes les équipes ".