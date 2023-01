Faulx s’impose à Profondeville

Samedi soir Braibant recevait Loyers et s’est fait une frayeur en ne s’imposant que dans les derniers instants (51-49). " Ce fut un beau match après un premier tour difficile suite aux blessures , confie le coach loyersois Quentin Pinsart. Si on a bien commencé les débats en mettant beaucoup d’intensité, on a perdu le fil du match lors du dernier quart. Pourtant on a eu l’occasion d’inscrire le panier victorieux. C’est une " bonne " défaite. J’espère cette fois que le message est bien passé. J’estime aussi que si on reproduit telle prestation qu’on pourra améliorer notre classement. Bref, il manque encore un peu d’efficacité pour décrocher de bons résultats " .