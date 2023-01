Des triathlètes en forme dans la vallée de la Thyria

Sur la petite distance, c’est un retour à la compétition pour Fabrice Pasque. Frustré après trois mois de privation suite à une déchirure du psoas, cumulée à une fissure du labrum et une tendinophatie du moyen fessier, le traileur retrouve petit à petit ses sensations malgré quelques appréhensions. Il creuse petit à petit l’écart et s’impose finalement devant Berger Purnelle et Tom Dambroise. Privée de ce trail qu’elle affectionne particulièrement en 2022 à cause d’une cheville en mousse, Kristel Dambroise a noté l’événement d’une croix au calendrier en ce début janvier 2023. "Je ne l’aurais raté pour aucune raison. Le temps est bien belge, le parcours une vraie pataugeoire, mais ils offrent une bière à l’arrivée, tout ce qu’il faut pour me motiver", s’amuse la cavalière, qui pensera à se munir de véritables chaussures de trail l’an prochain, pour éviter le patinage. Ysaline Hannoteau et Madison Poty complètent le podium.

Sur la moyenne distance de 13 kilomètres, le triathlète du 3T, Damien Brenard, devance un autre triathlète, au Tri4Phil, Esteban Erroyaux d’une poignée de secondes. C’est un Français, Rémi Damageux, qui se hisse sur la troisième marche de la boîte. Chez les filles, les écarts sont plus prononcés. Aurore Quick se montre la plus… "quick", et termine devant Laurence Triffaux et Sandrine Langer.

Plus spécifique, la distance de 23 kilomètres n’est pas piquée des verres. Pourtant, ce n’est pas un spécialiste qui s’impose, mais encore une fois un triathlète. Maxime Huet, qui vit près d’Arlon mais passe le plus clair de son temps chez sa compagne, à Florennes, met une accélération au bon moment. "Loïc Bombaerts se retrouve rapidement en tête et je le suis en le gardant en point de mire. On me transmet l’info qu’il n’est pas loin devant, et je parviens à le rattraper dans la dernière montée. Une fois à sa hauteur, même si je suis cuit, je tente le tout pour le tout et mets une dernière accélération qui me permet finalement de l’emporter", raconte le vainqueur. Loïc est second, devant son coéquipier, Florian Biernaux.

Course tout en gestion pour l’athlète de l’ESM, Lucie Arno. "Mon objectif est de faire la course à mon rythme, sans trop forcer, pour pouvoir tenir sur la longueur. Dans la deuxième bosse, je me fais rattraper par une autre concurrente, et je décide de la laisser partir. Finalement, vers le 13e kilomètre, je reviens sur elle. Les kilomètres s’enchaînent et je me sens de mieux en mieux. Le parcours est fatigant musculairement à cause de la boue, mais les sensations sont bonnes et je suis ravie de ma gestion", commente la gagnante. Laura Beaussart et Océane Vanhoolant complètent le podium.