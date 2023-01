De Maeyer: « On va monter en puissance… »

Nicolas a repris avec tout le groupe fin décembre: "Le match amical à Genappe n’a pas été évident du tout pour moi. Par contre, à Tournai, ce fut déjà meilleur même si j’ai tout de même senti la fatigue en fin de partie." Habitué à jouer aux côtés de Nicolas Grégoire avec lequel il formait un duo central difficile à prendre en défaut, la reprise de la compétition s’est déroulée dans d’autres conditions: "Mais cela s’est très bien passé avec Louis Maisin et Sacha Iglicki, dans un autre système, en 3-5-2. C'est plus défensif même si on a pris trois goals à Tournai." Un nul ramené samedi soir qui semble logique d’après lui: " Les deux équipes ont eu leurs occasions donc, oui, un point pour chaque équipe cela me paraît normal même si on a mené deux fois. C’est tout de même un bon résultat avant deux autres matches compliqués au Crossing et face à St-Symphorien. Mais je suis confiant car je suis persuadé que l’équipe va monter en puissance

Mauvaise nouvelle pour Tanguy Lempereur. Les résultats de l’arthroscan révèlent une déchirure partielle du ménisque, une rupture partielle du croisé antérieur, une entorse du ligament collatéral interne et une tendinite du tendon rotulien.