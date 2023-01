Championnats provinciaux: Decloux, Coryn, Piette, Laffineur et Collard réussissent le triplé (photos)

Chez les jeunes, la Malonnoise Chloé Decloux a survolé la catégorie préminimes, réalisant le triplé parfait. Même performance en minimes pour Ysamine Coryn. "En simples, je n’ai connu aucune défaite", avoue Yasmine, qui avait déjà signé un triplé en 2022 mais dans la catégorie préminimes.

Chez les garçons, Noan Piette a lui aussi signé le triplé. En simples, le pongiste d’Andenne a cependant tremblé face à Sam Fransquet. Au terme d’une rencontre spectaculaire, Noan s’impose 11-9, à la belle. Il remporte ensuite le double avec son équipier Alexandre Pire et le mixte avec Ysamine Coryn.

En cadettes, Lilly Laffineur a remis le couvert pour s’offrir trois nouveaux titres. La Vedrinamuroise a sorti Anais Romain, sa principale rivale, en trois sets.

Chez les garçons, on épinglera le superbe parcours d’Hugo Collard. Le sociétaire de l’Etoile Basse-Sambre a cependant dû batailler ferme pour vaincre l’Andennais Mathéo Ficot. "Lors des premiers sets, j’ai été perturbé par ses services qui m’obligeaient à sortir de la table, confie Hugo. Je me suis ensuite adapté et dans la belle, j’ai haussé mon niveau de jeu pour opérer la cassure et l’emporter 11-5." Hugo a aussi remporté le double avec Hugo Zeman et le mixte avec Lilly Laffineur.

Chez les juniors, le Vedrinois Mathias Gaone s’est offert le titre après avoir écarté Owen Liégeois. "Je m’impose en trois sets, mais dans le troisième, j’ai dû élever mon niveau de jeu pour l’emporter 11-9. Je suis resté concentré. C’est une belle récompense car j’ai participé à plusieurs entraînements pour préparer ce rendez-vous."

Baekelandt sur la touche

Champion provincial 2022, Noa Baekelandt n’a pu défendre son titre chez les cadets. "Noa souffre d’une inflammation du genou, précise son papa. Il est au repos depuis plus d’un mois. Il est suivi par le médecin de l’aile francophone." Le Malonnois a donc renoncé aux simples cadets et au double qu’il devait disputer avec Mathéo Ficot. "Il est déjà qualifié pour les championnats de Belgique." Noa devait aussi disputer les simples série B. "Il bénéficiera d’une wild card pour le national."

Poussins

Simples filles:1. Capucine Housiaux (Moustier); 2. Lina Coryn (Somzée); 3. Kaliana Titeux (Bossière).

Doubles filles:1. Lina Coryn-Titzaux Kalian (Somzée-Bossière)

Simples garçons:1. Dyllan Sanglier (Moustier); 2. Nathan Decloux (Malonne).

Préminimes

Simples filles:1. Chloé Decloux (Malonne); 2. Alice Piette (St-Marc); 3. Maureen Van de Mergel (Isnes) et Léa Pouplard (Champ d’en Haut).

Doubles filles:1. C. Decloux-A. Piette (Malonne-St-Marc); 2. E. Vermoortel-M. Warnon (Philippeville).

Double mixte: 1. O. Franckinioulle-C. Decloux (Suarlée-Malonne); 2. D.Titeux-S. Leclercq (Bossière).

Simples garçons:1. Oscar Franckinioulle (Suarlée); 2. Jules Custinne (Loyers); 3. Dorian Titeux (Bossière) et Dyllan Sanglier (Moustier).

Doubles garçons: 1. Léon Ciocca-Dorian Titeux (Bossière).

Minimes

Simples filles: 1. Yasmine Coryn (Somzée); 2. Emily Delannoy (Malonne); 3. Lylou Janssens (Andenne) et Maya Van Zuylen Van Nyeevelt (Gembloiux).

Doubles filles : 1. Coryn-Delannoy (Somzée-Malonne); 2. Janssens-Collard (Andenne-Moustier).

Doubles mixtes: 1. Piette-Coryn (Andenne-Somzée); 2. Pinon-Delannoy (Andoy-Malonne); 3. Gaspard-Warnon (Philippeville).

Simples garçons:1. Noan Piette (Andenne); 2. Sam Fransquet (Malonne); 3. Théo Pinon (Andoy) et Alexandre Pire (Andenne).

Doubles garçons:1. Piette-Pire (Andenne); 2. Fransquet-Pinon (Malonne-Andoy); 3. Mailleux-Godard (La Cipale).

Cadets

Simples filles:1. Lilly Laffineur (Vedrinamur); 2. Anaïs Romain (Malonne); 3. Issa Rand (Somzée).

Doubles filles: 1. Lilly Laffineur-Anaïs Romain (Vedrinamur-Malonne).

Doubles Mixtes: 1. Collard-Laffineur (EBS-Vedrinamur); 2. Bayet-Issa (Somzée).

Simples garçons: 1. Hugo Collard (EBS); 2. Mathéo Ficot (Andenne); 3. Nathan Delannoy (Malonne) et Hugo Zeman (Vedrinamur).

Doubles garçons: 1. Zeman-Collard (Vedrinamur-EBS); 2. Delannoy-Lahaut (Malonne); 3. Warnon-Clarot (Philippeville) et Pouplard-Detienne (Champ d’en Haut).

Juniors

Simples filles:1. Anouk Mailleux (La Cipale); 2. Elyne Hennebert (Somzée); 3. Ines Marteaux (La Cipale) et Olivia Delaunois (La Cipale).

Doubles filles:1. Hennebert-Jouan (Somzée-La Cipale); 2. Mailleux-Marteaux (La Cipale).

Doubles Mixtes: 1. Declaye-Mailleux (La Cipale); 2. Zeman-Hennebert (Vedrinamur-Somzée); 3. Godard-Jouan (La Cipale) et Mailleux-Marteaux (La Cipale).

Simples garçons:1. Mathias Gaone (Vedrinamur); 2. Owen Liégeois (Dinant); 3. Gaspard Berthe (Andenne) et Robin De Vleeschouwer (Vedrinamur).

Doubles garçons:1. Gaone-Liégeois (Vedrinamur-Dinant); 2. Havelange-Ficot (Andenne); 3. Berthe-Lentz (Andenne) et Kata-Deneyer (Profondeville).

19 ans

Simples garçons:1. Gabriel Stanescu (Vedrinamur); 2. Noah Closset (Champ d’en Haut); 3. Killian Antoine (Leuze) et Florian Louis (Isnes).

Aînées & vétérans

L’or pour Brancourt

En vétérans 40, la surprise est venue de la palette de Manu Brancourt. Le Gembloutois s’est imposé face à David Renard, le favori, au terme d’une finale intense. Mené 10-9, dans le set décisif, Manu n’a rien lâché et, grâce à ses services, a réussi à renverser la vapeur pour l’emporter 10-12. "Je ne partais pas favori mais je n’ai rien lâché. Je voulais me faire plaisir. J’ai remis plus court ses services pour ensuite démarrer en rotation. Un titre que j’ai été cherché avec les tripes et que je dédie à ma belle-fille Emeline décédée voilà 2 mois. Je suis aussi qualifié pour les championnats de Belgique."

En vétérans 50, Yves Matagne s’est imposé aussi dans le cinquième set face à Alain Pirsoul. "C’était un duel de services, lance Yves. J’ai bien débuté la belle en filant à 6-0 et 8-2 pour l’emporter 11-3. C'est mon deuxième titre après celui gagné en 2022."

Chez les aînées, on épinglera les performances signées par les dames de Philippeville avec les victoires en simples 40 d’Isabelle Tedaldi, de Bénédicte Peers en simples 50 et d’Anne Heine simples 60.

Aînées et vétérans 40

Simples dames: 1. Isabelle Tetaldi (Philippeville); 2. Marie-Caroline Motte (Andoy); 3. Stéphanie Clarot (Ermeton) et Lindsay Houssonloge (Somzée).

Doubles dames : 1. Delforge-Motte (Vedrinamur-Andoy); 2. Tetaldi-Cassart (Philippeville-Rouillon); 3. Clarot-Cléda (Ermeton) et François-Houssonloge (Somzée).

Doubles mixtes: 1. E.Laforge-C. Laforge (Vedrinamur); 2. Coryn-François (Somzée); 3. Gilles-Van Aubel (Falisolle) et Gérard-Drèze (Gembloux).

Simples messieurs:1. Manu Brancourt (Gembloux); 2. David Renard (La Cipale); 3. Vincent Lotte (Somzée) et David Bertrand (Purnode).

Doubles messieurs:1. Bolain-Duvivier (Malonne); 2. Declye-Renard (La Cipale); 3. Delestenne-Lotte (Somzée) et Bertrand-Brancourt (Purnode-Gembloux).

Aînées et vétérans 50

Simples dames:1. Bénédicte Peers (Philippeville); 2. Katty Drèze (Gembloux); 3. Véronique Jassogne (Isnes) et Fabienne Cléda (Ermeton).

D oubles dames:1. Froidmont-Drèze (Gembloux); 2. Heine-Peers (Philippeville).

Doubles mixtes:1. Schouppe-Peers (Philippeville); 2. Baugnet-Jassogne (Isnes).

Simples Messieurs: 1. Yves Matagne (EBS); 2. Alain Pirsoul (La Cipale); 3. Patrick dupond (Gembloux) et Raphaël Drion (La Cipale).

Doubles messieurs:1. Pirsoul-Drion (La Cipale); 2. Matagne-Bodart (EBS-Vedrinamur); 3. Burton-Sonnet (Malonne) et Gobeaux-Jacqmart (Barrage).

Aînées et vétérans 60

Simples dames:1. Anne Heine (Philippeville); 2. Danielle Froidmont (Gembloux); 3. Dominique Soumoy (Philippeville) et Pascale Misson (Philippeville).

Doubles dames:1. Pascale Misson-Dominique Soumoy (Philippeville).

Doubles mixtes:1. Dooms-Heine (Rosée-Philippeville); 2. Parmentier-De Bruyn (Isnes-Mazy-Spy); 3. Piechowski-Oledzka (La Cipale) et Bousrez-Misson (Ermeton-Philippeville).

Simples messieurs: 1. Jean-Marie Parmentier (Isnes); 2. Alain Henderickx (Inses) 3. Pol Grégoire (Rouillon) et Bernard Bousrez (Ermeton).

Doubles mesieurs:1. Dussart-Gilboux (Suarlée); 2. Parmentier-Focroulle (Isnes-Mazy-Spy); 3. Wullen-Radelet (La Cipale) et Henderickx-Van Rintel (Isnes).

Aînées et vétérans 65

Simples dames:1. Bernadette Boulard (Isnes); 2. Christine Goffaux (Philippeville); 3. Sandrine De Bruyn (Mazy-Spy) et Christine Voué (Moustier).

Doubles dames: 1. Voué-Boulard (Moustier-Isnes).

Doubles mixtes:1. Burton-Boulard (Malonne-Isnes); 2. Jeuniaux-Goffaux (Jambes-Philippeville).

Simples messieurs: 1. Jean-Luc Burton (Malonne); 2. Emmanuel Radelet (La Cipale); 3. Jean-Jacques Hucorne (Namur) et Halim Datoussaid (Gesves).

Aînées et vétérans 70

Simples dames:1. Claire Paternoster (Gembloux); 2. Alberte Delvaux (Moustier); 3. Marie-Jeanne Aigret (Gembloux).

Doubles dames:1. Paternoster-Aigret (Gembloux); 2. Delvaux-Bellemans (Moustier-Philippeville).

Do ubles mixtes:1. Schicks-Paternoster (Gembloux); 2. Coulon-Aigret (Brogne-Gembloux); 3. Smets-Delvaux (Gembloux-Moustier).

Simples messieurs:1. Florimond Dooms (Rosée)-2. Michel Jeuniaux (Jambes); 3. Christian Hardy (Vedrinamur) et Philippe Bancu (Falisolle).

Doubles messieurs: 1. Dooms-Depris (Rosée-Barrage); 2. Jeuniaux-Hardy (Jambes-Vedrinamur); 3. Tréfois-Hosquet (Isnes-Gembloux).

Aînées et Vétérans 75

Simples dames: 1. Claire Folie (Suarlée); 2. Annie Lemaire (Mazy-Spy); 3. Anne-Marie Bellemans (Philippeville).

Doubles dames: 1. Lemaire-Deshayes (Mazy-Spy-Rouillon).

Doubles mixtes:1. Heylen-Folie ‘Suarlée); 2. Gérard-Lemaire (Mazy-Spy); 3. Leit-Bellemans (Moustier-Philippeville).

Simples Messieurs:1. Jean-Marie Coulon (Brogne); 2. Félix Marchal (Rhisnes); 3. Jean-Claude Lemaire (Mazy-Spy) et Michel Leit (Moustier).

Doubles messieurs:1. Coulon-Schicks (Brogne-Gembloux); 2. Gérard-Lemaire (Mazy-spy).

Aînées et vétérans 80

Simples dames : 1. Louisette Deshayes (Rouillon).

Doubles mixtes:1. Deshayes-Lorand (Rouillon-Mazy).

Simples Messieurs: 1. Daniel Lorand (Mazy).

Vétérans 85

Simples messieurs:1. Camille Smets (Gembloux); Arthur Paul (Leuze).

Doubles messieurs:1. Paul-Smets (Leuze-Gembloux).

Séries de classement

Dimanche, la suite des championnats de simples a continué de faire vibrer les spectateurs.

En série B, Vedrinamur a une fois de plus fait la loi avec les deux titres. Chez les dames, Laffineur s’est promenée pour décrocher son premier titre. Après avoir écarté Margaux Tschirr, la Vedrinoise a dicté sa loi à Vence Mandelaire. Une victoire en quatre sets. Après avoir empoché les deux premiers (11-7 et 11-5), la Biouloise a concédé le troisième (4-11) avant de survoler la quatrième manche (11-3). "Lors du troisième set, je suis sortie de mon match, et étais déconcentrée. Mais j’ai retrouvé mon jeu et via mes services et mes tops en rotation, j’ai pu perturber Vence. Je viserai le podium lors des prochains championnats de Belgique ", explique Lilly.

Son cousin Tim Giltia a lui aussi décroché l’or mais il a dû davantage batailler pour écarter Nicolas Marchal, qui avait écarté en demi-finale François Gobeaux, le tenant du titre. Une victoire en trois sets. Le pongiste de l’EBS a vendu chèrement sa peau et a bousculé Tim, flirtant même avec la victoire.

Tim débuta bien la finale, en raflant les deux premiers sets sur le score de 9-11. Nicolas refusa d’abdiquer, haussa son niveau de jeu pour remettre les pendules à l’heure, en s’imposant 11-5 et 13-11. La manche décisive fut à nouveau très indécise et pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Mené 6-2, Nicolas grappilla les points pour recoller à 9-9 et s’offrir une balle de match à 10-9 et à 11-10 avant de craquer.

"Nicolas m’a donné du fil à retordre, reconnaît Tim. À 2-0, il a changé son jeu et était plus actif. J’étais trop tendu. J’ai cependant continué à y croire et le mental a fait la différence. C’est un premier titre acquis avec les tripes. J’espère confirmer au championnat de Belgique."

Simples dames NC: 1. Anaïs Dethier (Andenne); 2. Charlotte Bruaux (Vedrinamur); 3. Caroline Massart (Gembloux) et Valérie Brecht (Philippeville).

Simples dames D: 1. Elyne Hennebert (Somzée); 2. Emily delannoy (Malonne); 3. Bénédicte Scieur (Hastière) et Ines Marteaux (La Cipale).

Simples Dames C: 1. Pauline Antoine (EBS), Anouk Mailleux (La Cipale); 3. Nell Bousrez (Beauraing) et Aurore Van Geel (Malonne).

Simples dames B: 1. Lilly laffineur (Vedrinamur); 2. Vence Mandelaire (EBS); 3. Anaïs Romain (Malonne) et Margaux Tschirr (Malonne).

Simples Messsieurs NC: 1. Aymeric Vaningelgem (Vedrinamur); 2. Nicolas Gilson (St-Marc); 3. Alain Boon (Sartoise) et Joël Voisin (Thy-le-Bauduin).

Simples messieurs E: 1. Julien Van Lierde (Thy-le-Bauduin); 2 ? Firmin Forget (Rouillon); 3. Alysthin Dehant (Somzée) et Lucas Lazaron (Andoy).

Simples messieurs D: 1. Esteban Gentier (Andenne); 2. Marius Mailleux (La Cipale); 3. Valentin Grilli (Namur) et Loïc Henriette (Ril Namur).

Messieurs C: 1. Christophe Namur (Malonne); 2. Aurélien Bertrand (Dinant); 3. Sébastien Rosinski (Moustier) et Alexandre Pire (Andenne).

Simples Messieurs B: 1. Tim Giltia (Vedrinamur); 2. Nicolas Marchal (EBS); 3. François Gobeaux (vedrinamur) et Julien Dehaes (EBS).