Brouwaeys: « On avait prévu un pic de relance entre les fêtes »

Empêché de revenir par les grèves sévissant dans le transport aérien, c’est depuis le sud de l’Espagne que Lionel Brouwaeys a suivi le match de reprise de ses ouailles. " Tous les vols étaient annulés. Le premier que j’ai trouvé était fixé à ce mardi ", évoque le coach onhaytois, qui a profité de son séjour dans la région de Murcie pour aller voir des entraînements et match d’équipes pros, en stage sous le soleil. " J’ai notamment assisté à un amical entre Wolfsburg et Berlin. Ce samedi, je disposais d’un écran de 1,5 mètre pour suivre notre match contre le Pays Vert en direct, tout en restant en contact avec Fredo et nos vidéastes, via les oreillettes. J’ai rectifié certaines choses et indiqué les changements à faire. J’avais aussi préparé le scouting habituel. Et puis, cela fait cinq ans qu’on travaille ensemble, on sait comment ça fonctionne. On a aussi un groupe assez mature, qui vit bien. Une bonne expérience, d’autant qu’on a gagné. "