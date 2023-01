375 Rois Mages ont couru à Rochefort

Engagé comme reporter vidéo lors de la dernière Corrida de la Saint-Sylvestre à Ciney, cela faisait un moment qu’on n’avait plus vu Yoan Golinveau avec un dossard sur le ventre. C’est chose faite ce vendredi soir, sur la plus petite distance de cinq kilomètres. S’il n’est pas entièrement satisfait de sa course, cela n’empêche qu’il s’impose avec pratiquement une minute d’avance du Kasper Verloove et Théo Laffineur. "Après 300 mètres, en bas de la rue principale où se donne le départ, je suis déjà en tête. Je fais un bon premier tour, mais un second moins rapide. À mon sens, je ne fais pas une super-course, et les sensations, assez mauvaises toute cette semaine, sont confirmées. Hormis l’aspect sportif, c’est toujours un plaisir de retrouver cette ambiance conviviale, avec un doublé pour l’Arch puisque Pierre Del Forno et Florian s’imposent sur le 10 kilomètres", raconte Yoan.

+ Le classement des 5km

Le duo d’Archers se montre effectivement le plus efficace sur les quatre boucles. "À la base, nous étions là pour accompagner Yoan. Et puis on décide avec Pierre de faire un entraînement tempo. Nous restons au contact avec la tête de course et nous accélérons dans les derniers kilomètres pour finalement nous imposer ensemble", ajoute Florian, qui enchaîne les cross-countrys mais également les corridas ces dernières semaines. Le triathlète Sindbad Léonard s’empare de la troisième place.

Chez les filles, sur la petite distance, le podium est composé d’Émilie Libert, Julia Bodart et la traileuse Charline D’Orchymont. L’Allemande, déjà très en forme à Ciney, bien qu’elle se soit contentée de la seconde place face à une Chloé Herbiet des grands jours, Sonja Vernikov, termine à une très belle sixième place au classement scratch, avec plus de dix minutes d’avance sur sa principale rivale, Maureen Lecomte. Céline Bihian se hisse sur la troisième marche du podium.

+ Le classement des 10km