Vedrin B en huitième de finale

"Dans une grande salle, nous avons lâché physiquement après le repos", précisait le capitaine namurois Justin Dubois. Habiles dans l’art du contre, les Mosans avaient viré en tête (1-3) au repos. Nazé (2), V. Dubois et Ravet se sont partagé les buts.

Coupe de Belgique

Squadra Vedrin B 4 – Annees. Bruxelles 4 (t.a.b. 2-0)

Nouvelle grosse performance pour des Vedrinois qui, cinquièmes en P2A, ont éliminé Anneessens Bruxelles, douzième en Nationale 1.

Après avoir viré en tête au repos (3-1), les Namurois creusaient encore un peu plus l’écart (4-1). Rezki en gardien volant, les Bruxellois égalisaient (4-4) avant de manquer leurs deux premiers penalties (arrêt de Corbisier et frappe sur le poteau). Au contraire de Kim Detienne et de Mohamed Salime, déjà buteurs dans le temps réglementaire, tout comme Audric Delooz (2).

"Nous l’avons fait ! Ou plus exactement les joueurs l’ont fait, car le mérite leur revient, devant une belle assistance (aux alentours de la centaine de supporters)", se réjouissait le coach local Jérémie Deroisy.

En huitième de finale (10 février), les Vedrinois iront défier ETM Molenbeek, dixième en Nationale 1.

Paloma Deurne 2 – MJ Tamines FC 2 (t.a.b. 14-13)

Deuxièmes en P3A, les Taminois, privés de Barras et de Mouriamé, ne sont pas passés loin d’un nouvel exploit.

Menés, les Taminois égalisaient à l’approche du repos (1-1) avant d’égaliser à cinq minutes du terme. Forts de leur supériorité numérique, ils pressaient pour éviter la séquence des tirs au but, sans succès. Namêche et le capitaine Rossomme, diminué par une pubalgie, ont inscrit les buts namurois.