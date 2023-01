Un dernier carré 100% P1

Quel quart de finale ! Il aura fallu pas moins de deux prolongations pour départager les Sharks de Profondeville face à La Plante. Avec finalement, une victoire et qualification des Noires, 51-58. " On ne retiendra que ça, souffle la secrétaire joueuse namuroise, Belinda Lequeux. Jouer sans coach (Antonin Gilet était absent) , ce n’est pas facile du tout. Mais on a été la chercher et au bout des prolongations, notre collectif est passé au-dessus. "