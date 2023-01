Tombeur de Rebecq, Meux signe un 6e match sans défaite (photos)

"On entame un mois qui sera décisif si l’on souhaite rester accroché au bon wagon et aux abords du top 5, explique le coach Laurent Gomez. On avait donc à cœur de bien commencer notre deuxième tour face à Rebecq. On a produit 45 premières minutes quasiment parfaites. En seconde période, on a subi un peu plus, sans pour autant être en difficulté. Notre victoire est méritée, on peut se satisfaire de notre prestation, toute en gestion et grâce à l’expérience du groupe. Rebecq est une équipe qui nous réussit très bien ces derniers mois, nous voilà bien lancés pour la suite."