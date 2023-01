Chez les dames, Laffineur s’est promenée pour décrocher son premier titre. Après avoir écarté Margaux Tschirr, la Vedrinoise a dicté sa loi à Vence Mandelaire. Une victoire en quatre sets.

Après avoir empoché les deux premiers (11-7 et 11-5), la Biouloise a concédé le troisième (4-11) avant de survoler la quatrième manche (11-3).

"Lors du troisième set, je suis sortie de mon match, et étais déconcentrée. Mais j’ai retrouvé mon jeu et via mes services et mes tops en rotation, j’ai pu perturber Vence. Je viserai le podium lors des prochains championnats de Belgique."

Son cousin Tim Giltia a lui aussi décroché l’or mais il a dû davantage batailler pour écarter Nicolas Marchal, qui avait écarté en demi-finale François Gobeaux, le tenant du titre. Une victoire en trois sets.

Le pongiste de l’EBS a vendu chèrement sa peau et a bousculé Tim, flirtant même avec la victoire.

Tim débuta bien la finale, en raflant les deux premiers sets sur le score de 9-11. Nicolas refusa d’abdiquer, haussa son niveau de jeu pour remettre les pendules à l’heure, en s’imposant 11-5 et 13-11.

La manche décisive fut à nouveau très indécise et pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Mené 6-2, Nicolas grappilla les points pour recoller à 9-9 et s’offrir une balle de match à 10-9 et à 11-10 avant de craquer.

"Nicolas m’a donné du fil à retordre, reconnaît Tim. À 2-0, il a changé son jeu et était plus actif. J’étais trop tendu. J’ai cependant continué à y croire et le mental a fait la différence. C’est un premier titre acquis avec les tripes. J’espère confirmer au championnat de Belgique."

Les résultats

Simples dames NC: 1. Anaïs Dethier (Andenne); 2. Charlotte Bruaux (Vedrinamur); 3. Caroline Massart (Gembloux) et Valérie Brecht (Philippeville).

Simples dames D: 1. Elyne Hennebert (Somzée); 2. Emily delannoy (Malonne); 3. Bénédicte Scieur (Hastière) et Ines Marteaux (La Cipale).

Simples Dames C: 1. Pauline Antoine (EBS), Anouk Mailleux (La Cipale); 3. Nell Bousrez (Beauraing) et Aurore Van Geel (Malonne).

Simples dames B: 1. Lilly Laffineur (Vedrinamur); 2. Vence Mandelaire (EBS); 3. Anaïs Romain (Malonne) et Margaux Tschirr (Malonne).

Simples Messsieurs NC: 1. Aymeric Vaningelgem (Vedrinamur); 2. Nicolas Gilson (St-Marc); 3. Alain Boon (Sartoise) et Joël Voisin (Thy-le-Bauduin).

Simples messieurs E: 1. Julien Van Lierde (Thy-le-Bauduin); 2 ? Firmin Forget (Rouillon); 3. Alysthin Dehant (Somzée) et Lucas Lazaron (Andoy).

Simples messieurs D: 1. Esteban Gentier (Andenne); 2. Marius Mailleux (La Cipale); 3. Valentin Grilli (Namur) et Loïc Henriette (Ril Namur).

Messieurs C: 1. Christophe Namur (Malonne); 2. Aurélien Bertrand (Dinant); 3. Sébastien Rosinski (Moustier) et Alexandre Pire (Andenne).

Simples Messieurs B: 1. Tim Giltia (Vedrinamur); 2. Nicolas Marchal (EBS); 3. François Gobeaux (vedrinamur) et Julien Dehaes (EBS).