Cartes jaunes: Papassarantis, Leemans, Gahouchi, Becquevort, Furia, Scohy,

But: Dauby (1-0, 43e).

MANAGE: Vanhecke ; Mathieu, Ozturk, Thibaut, Debauque ; Dauby (68e Scohy), Paquot (78e Furia), Papassarantis (68e Sebaihi), Diotallevi, Laurent (60e Cuche); Depril.

TAMINES: Venturini ; Becquevort, Leemans, Boukamir, Piret (76e Mariano); Gahouchi, Kabeya (72e Lamort), Charlier, Martine Martinelli, Mwemwe ; Bulfon.

La déception était forcément immense pour des Taminois qui s’étaient montrés conquérants et disciplinés de bout en bout mais qui finalement devaient s’incliner par le plus petit écart. Sans doute est-ce aussi un peu de la faute de la troupe de Tibor Balog bien trop légère et imprécise en zone de conclusion et qui n’est jamais parvenue à surprendre un adversaire pas forcément dans un grand jour.

Face à un Manage qui semblait, comme nous le confirmait d’ailleurs son capitaine, paralysé par la bonne opération à faire au classement suite aux résultats de Saint-Symphorien et de Mons ce samedi soir, Tamines ne faisait aucun complexe et jouait crânement sa chance.

On en était à se demander alors que la première période se terminait qui des Alloux ou des visités prétendait au podium de la série. C’est le moment choisi par la défense namuroise pour enchaîner les hésitations et prendre le but qui se révélera le seul de l’après-midi. "Il ne faut certainement pas jeter la pierre aux jeunes. Sur cette phase nous avons été plusieurs à manquer de discernement", expliquait Abdou Boukamir le capitaine taminois. "Les progrès sont évidents depuis l’arrivée du staff actuel et nous travaillons beaucoup en semaine mais il nous manque encore pas mal de chose à commencer par le fait d’effectuer les bons choix et de soigner plus la finition", enchaînait-il.

La conclusion à Tibor Balog à qui on ne reprochera jamais d’utiliser la langue de bois: "Nous sommes une équipe qui va lutter pour éviter la relégation qui paye cash ses mauvais choix et sa maladresse face à une formation qui est en tête et qui n’a eu besoin que de deux" petites "occasions en 90 minutes pour nous battre."