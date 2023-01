St-Germain 3 – Floreffe 0

Après des échanges équilibrés Saint-Germain prend l’initiative mais doit attendre la 41e pour déflorer la marque par Schor (1-0).

En seconde période Floreffe tente de réagir mais ne peut conclure. Au contraire, Saint-Germain est plus heureux avec un penalty converti par Schor (2-0, 77e). Le match est plié à la 89e via Destrée.

Arquet B 1 – Moustier 2

Ce match important en vue du gain de la seconde tranche et pour un bon classement final est revenu aux Sambriens qui ont ouvert la marque à la 27e par Del Bene (0-1). Arquet ne s’est pas désuni et a égalisé à la 39e par Gavroy. En seconde période, les Moustiérois profitaient du but de Surinx à la 69e.

Rhisnes B 1 – Emines 0

David Badoux: "Pour une fois la balance a penché de notre côté". La première période fut très disputée avec des occasions de part et d’autre. À noter également la très bonne prestation des deux gardiens. L’unique but de la partie, synonyme de troisième succès, est inscrit à la 66e par Maleve.

Taviers 4 – Auvelais 0

Très bonne reprise pour Taviers qui menait 1-0 au repos via le goleador de service, Henrottin.

Dès la reprise, Henrottin secouait à nouveau les filets (2-0, 47e). Auvelais ne pouvait que constater les dégâts et ne pouvait empêcher Seny d’alourdir la marque à deux reprises.

Spy B 1 – Leuze 4

La première période est déjà à l’avantage de Leuze qui mène 0-2 au repos via un doublé de Verwilghen. "Ce fut un peu un match à sens unique". confie le coach leuzois Olivier Labyoit. Très vite c’est 0-4 par Albert et Lambermont. Le 1-4 est signé Pierrard. "Avec une équipe jeune, on savait que ce ne serait pas facile" conclut Jean-Jacques Baleau.

Flawinne 5 – Namur B 2

Ne pouvant présenter que dix joueurs, Namur n’a pas fait le poids. 0 la 25e c’était déjà 2-0 par Di Liullo et Castin. Namur revient dans le parcours pour le 2-2 de la 60e.

Flawinne ne s’énerve pas et file rapidement vers un succès mérité suite aux réalisations de Bourguignon, Delseaux et Bouchat.

Jemeppe 2 – Falisolle 1

Ce derby a permis aux Jemeppois d’asseoir leur sixième place au classement. À la pause le marquoir indiquait un score de 1-0 avec un but inscrit par Bleuse. Falisolle savait que sa tâche ne serait pas aisée d’autant qu’après l’heure de jeu Piraux signait le 2-0. En fin de match Falisolle sauvait l’honneur.