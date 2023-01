Temploux 7 - Onoz 0

Malheureusement pour lui, le Standario est abonné au chiffre "sept" ces derniers temps. Après Malonne, ce sont les Aviateurs qui ont bombardé la cage visiteuse. "Ce fut plus facile que prévu. Mes joueurs ont mis leur bleu de travail. Nous gardons l’écart sur le deuxième", se réjouissait le T1 temploutois, Benjamin Mazy. Le marquoir indiquait déjà 4-0 à la pause, grâce à un triplé de Van Mol et une rose de Rase. À la reprise, Dellpierro, Février et Hosselet corsaient l’addition.

Malonne 0-Profondeville 3

Avec les "vétérans" Robert-Robin, Humblet et Steenhouse, les hommes de Vincent de Ketelaere ont battu sans discussion leurs voisins. Dès la 13e, Pirot avait entamé la marque, avant que Humblet n’enfonce le clou à la 31e. Malgré leurs efforts, les "Verts" ne parvenaient à réduire la marque et à la 85e, Smeesters fixait les chiffres.

Wépion 2 - Jemeppe B 1

Il y eut peu d’occasions en première période, hormis une belle sortie du jeune gardien namurois Emrik Michel, devant Malhaise. À la 35e, Doumont se trouvait au bon endroit pour mettre les Sambriens devant, avant le café.

Dès la 50, De Ridder, profitant d’une erreur de marquage, égalisait. Calay aurait dû marquer à la 55, devant le but vide. Michel devait encore sortir ses qualités pour empêcher Willaert de scorer. Un penalty logique permettait à Gilson de mettre les siens devant. Le dernier rush jemeppois restait improductif.

Ham 3 - Salzinnes 1

Les Banlieusards ont cédé au second acte. À la 60e, Rocchi trouvait enfin l’ouverture pour les Hannetons, bientôt suivi par Wattiez. À la 75e, Lombart rendait espoir aux Namurois. Rocchi, encore lui, assurait la victoire sambrienne à la 88e.

Sauvenière 1 - Flawinne 2

Les hommes de Jérémy Jacques ont réalisé une bonne opération à Sauvenière. Les "Wawas" avaient pourtant mené dès la 10e, via François. Les "Gozettis" ne lâchaient rien et à la 75e, d’un tir lointain, Brosteaux remettait les visiteurs à égalité. Dans les arrêts de jeu, Cléda offrait les trois points aux Namurois.

Moustier B 1 - Wartet 5

Les "Dolomiens" avaient réalisé l’essentiel en première période, via un doublé de Warnant et un but de P. Thiry. L. Thiry renforçait l’avance visiteuse à la 58e. L’habituel Nantel sauvait l’honneur à la 79e. Le but de Dubois fixait les chiffres.

Namêche 0-Jambes 5 fft

C’est le quatrième forfait pour les "Carriers".