L’or pour Brancourt en vétérans 40

En vétérans 40, la surprise est venue de la palette de Manu Brancourt. Le Gembloutois s’est imposé face à David Renard, le favori, au terme d’une finale intense. Mené 10-9, dans le set décisif, Manu n’a rien lâché et, grâce à ses services, a réussi à renverser la vapeur pour l’emporter 10-12. " Je ne partais pas favori mais je n’ai rien lâché. Je voulais me faire plaisir. J’ai remis plus court ses services pour ensuite démarrer en rotation. Un titre que j’ai été cherché avec les tripes et que je dédie à ma belle-fille Emeline décédée voilà 2 mois. Je suis aussi qualifié pour les championnats de Belgique. "