Les Brognois, même en dominant, n’atteignent la pause qu’avec un but d’écart, signé Libert. Le but contre son camp d’un défenseur visiteur relance les hommes de Laurent Dimanche. Un doublé de Marquet, une rose de Libert et une autre de Picavet scellent le sort des Trignolles, qui sauvent l’honneur en fin de partie.