Les championnats provinciaux sourient principalement au SMAC (photos)

Pas moins de 200 athlètes des clubs de la province - le SMAC, l’ARCH, l’OCAN, le ROCA et l’ACCo - se sont alignés, parmi les 700 concurrents inscrits. Et si les courses et concours se déroulaient "toutes catégories" confondues, les titres provinciaux étaient décernés en fonction de l’âge des participants.

Le Sambre et Meuse Athlétique Club a fait une razzia avec pas moins de 32 titres provinciaux décrochés, notamment dans les sauts, avec de belles prouesses d’Antonin Deguelle (perche), de retour à la compétition, mais également Alexander Comte, qui a battu son record personnel à la hauteur, avec un saut à 1m91. Il s’est également imposé en 60 mètres haies et en saut en longueur, décrochant à lui seul trois titres provinciaux. Les filles ne sont pas en reste, avec Emeline Cleymans, qui s'est rassurée un peu en 60 mètres haies et en saut en longueur, malgré quelques petits problèmes de dos. Les sprinteurs étaient également en forme, avec Paolina Baramoto Yayu et Luca Laurent, qui ont une fois de plus réussi le doublé sur 60 mètres et 200 mètres. Du côté des fondeurs, on souligne la belle performance de Jérôme Demaerschalk, du haut de ses 43 ans, qui a mené de bout en bout sa série sur 1 500 mètres.

L’ARCH et l’OCAN se sont disputé la deuxième marche du podium collectif pour un petit titre seulement, respectivement au nombre de 19 et 18. Quand on parle de l’ARCH, comment ne pas parler de Marc Beaudot ? Aligné sur le 200, le 400 et 1 500 mètres, l’athlète de 63 ans n'a pas démérité. Souvent dernier, mais très acclamé, il a terminé les épreuves au courage. Seul master de plus de 60 ans au départ de deux des trois épreuves citées, il est devenu double champion provincial.

Chez les "Oursons", la famille Lefèbvre était en forme, avec le fils, Tom, champion provincial en lancer du poids chez les juniors, sans oublier la petite sœur, Lucie, qui en a fait autant chez les cadettes. L’athlète féminine de l’OCAN, Dominique Poirrier, a rapporté deux titres à son club, chez les masters de plus de 40 ans, avec le 60 mètres et le saut en longueur. La belle 8e place de Simon Regaert en 800 mètres, toutes séries confondues, l'a propulsé à la première place provinciale. Habituée du 1 500 mètres, Soline Braeckman était encore un peu en manque de vitesse, ce qui explique qu’elle n’a pu contrer l’accélération de sa concurrente. Elle a terminé deuxième, mais devient, une fois de plus, championne provinciale.

Pour l’ACCo, ce sont trois titres provinciaux, notamment grâce à Elise Taminiau, qui a perdu le sprint final face à l’Archère Lucie Widart, pour la troisième place du 1 500 mètres.

Les champions provinciaux

Cadettes

Chloé André (SMAC) - 60m, 200m & Longueur

Adelie Cosyns (ARCH) - 400m

Irma Laurent (OCAN) - 800m

Lucie Widart (ARCH) - 1500m

Lucie Evrard (OCAN) - Hauteur

Lucie Lefèbvre (OCAN) - Poids

Lealyne Cunin (ARCH) - Triple Saut

Cadets

Simon Misonne (SMAC) - 60m & 200m

Théotim Duval (SMAC) - 60m haies

Lucas Barthel (ARCH) - 800m

Clément Cunin (SMAC) - 1500m

Alexandre Piron (SMAC) - Perche

Gabriel Barbiaux (SMAC) - Hauteur

Baptiste Léonard (OCAN) - Poids

Julien Dessart (ARCH) - Longueur & Triple Saut

Scolaires filles

Juliette Dupont (SMAC) - 60m & 60m haies

Laura Ghislain (SMAC) - 200m

Sophie Goffin (ARCH) - 400m

Lola Timmermans (ARCH) - 800m

Liana Salien (SMAC) - Poids

Lucile Adant (ARCH) - Longueur & Triple saut

Scolaires garçons

Tiago Lecomte (SMAC) - 60m & 200m

Igor Holderbeke (SMAC) - 400m

Alexander Comte (SMAC) - 60m haies, Longueur & Hauteur

Gauthier Dardenne (ACCo) - 800m

Gauthier Dardenne (ACCo) - 1500m

Juniores

Paolina Baramoto Yayu (SMAC) - 60m & 200m

Eline Laborne (ARCH) - 400m

Lucie Hoffer (OCAN) - 800m & Poids

Elise Taminiau (ACCo) - 1500m

Juniors

Tom Lefèbvre (OCAN) - Poids

Luca Laurent (SMAC) - 60m & 200m

Keian Musampa Ilunga (ARCH) - 400m

Simon Regaert (OCAN) - 800m

Sasha Bruyère (SMAC) - 1500m

Seniores

Emeline Cleymans (SMAC) - 60m haies & Longueur

Hélène Sensée (ARCH) - 400m

Noémie Troussart (SMAC) - 800m

Solie Braeckman (OCAN) - 1500m

Eline Nenin (SMAC) - Hauteur

Gaëlle Lorge (SMAC) - Perche

Elise Regaert (OCAN) - Poids

Seniors

Cédric Troussart (ARCH) - 60m & 200m

Benoit Ponlot (OCAN) - 800m

Antoine Marquet (OCAN) - 1500m

Antonin Deguelle (SMAC) - Perche

Masters Dames

Dominique Poirrier (OCAN, W40) - 60m & Longueur

Sandra Antenucci (ARCH, W40) - 800m

Caroline Houart (OCAN, W40) - 1500m

Masters Hommes

Benoit Le Men (OCAN, M45) - 60m

Jean-Philippe Bille (OCAN, M50) - 60m

Pierre Romedenne (ARCH, M45) - 200m

Vincent Bodart (SMAC, M60) - 200m

Marc Beaudot (ARCH, M60) - 400m & 1500m

François Regaert (OCAN, M45) - 800m

Jérôme Demaerschalk (SMAC, M40) - 1500m