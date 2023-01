Les championnats provinciaux sourient principalement au SMAC

Pas moins de 200 athlètes des clubs de la province, le SMAC, l’Arch, l’Ocan, le Roca et l’Acco, sont alignés, parmi les 700 concurrents inscrits. Et si les courses et concours se déroulent en "toutes catégories" confondues, les titres provinciaux sont décernés en fonction de l’âge des participants.

Le Sambre et Meuse Athlétique Club fait une razzia avec pas moins de 32 titres provinciaux décrochés, notamment dans les sauts, avec de belles prouesses d’Antonin Deguelle, de retour à la compétition, mais également Alexander Comte, qui bat son record personnel à la hauteur, avec un saut à 1m91. Il s’impose également en 60 mètres haies et en saut en longueur, décrochant à lui seul, trois titres provinciaux. Les filles ne sont pas en reste, avec Emeline Cleymans, qui se rassure un peu en 60 mètres haies et en saut en longueur, malgré quelques petits problèmes de dos. Les sprinteurs sont également en forme, avec Paolina Baramoto Yayu et Luca Laurent, qui font une fois de plus le doublé sur 60 mètres et 200 mètres. Du côté des fondeurs, on souligne la belle performance de Jérôme Demaerschalk, du haut de ses 43 ans, qui mène de bout en bout sa série sur 1500 mètres.

L’Arch et l’Ocan se disputent la seconde marche du podium pour un petit titre seulement, respectivement au nombre de 19 et 18. Quand on parle de l’Arch, comment ne pas parler de Marc Beaudot. Aligné sur le 200, le 400 et 1500 mètres, l’athlète de 63 ans ne démérite pas. Souvent dernier, mais très acclamé, il termine les épreuves au courage. Seul masters de plus de 60 ans au départ de deux des trois épreuves citées, il devient double champion provincial.

Chez les "Oursons", la famille Lefèbvre est en forme, avec le fils, Tom, qui devient champion provincial en lancer du poids chez les juniors, sans oublier la petite sœur, Lucie, qui en fait autant chez les cadettes. L’athlète féminine de l’Ocan, Dominique Poirrier, rapporte deux titres à son club, chez les masters de plus de 40 ans, avec le 60 mètres et le saut en longueur. La belle 8e place de Simon Regaert en 800 mètres, toutes séries confondues, le propulse à la première place provinciale. Habituée du 1500 mètres, Soline Braeckman est encore un peu en manque de vitesse, ce qui explique qu’elle n’a pu contrer l’accélération de sa concurrente. Elle termine seconde, mais devient, une fois de plus, championne provinciale.

Pour l’Acco, ce sont trois titres provinciaux, notamment grâce à Elise Taminiau, qui perd le sprint final face à l’Archère, Lucie Widart, pour la troisième place du 1500 mètres.

Nous y reviendrons dans une prochaine édition.