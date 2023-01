Le Tour de Namur 2023 est sur de bons rails

Quant aux étapes, elles resteront au nombre de cinq et, si toutes ne sont pas encore connues à huit mois du départ, les grandes lignes peuvent en être évoquées. Le 2 août les coureurs s’élanceront donc de Bièvre vers Vresse-sur-Semois et les circuits locaux de l’étape ardennaise inaugurale. Le 3 août c’est Couvin et son désormais traditionnel circuit (emprunté dans l’autre sens) qui accueillera les coureurs et la caravane, et si l’étape du 4 août n’est pas encore arrêtée (Mettet ?), celle du 5 août arrivera à Lustin. Enfin, la dernière étape du dimanche 6 août amènera les rescapés à la citadelle de Namur, au départ de Dinant. "On pensait peut-être marquer le coup du 75e anniversaire avec une sixième étape mais nous devons rester raisonnables sur le plan financier, relèvent Christian Bouillot et son trésorier, Jean Thirot. Une étape supplémentaire coûte plus de 10.000€ et la conjoncture reste difficile pour tout le monde. La prudence s’impose donc." Pour plus d’efficacité, l’échelon course de Namur Vélo s’est scindé en deux commissions, une composée de Guy Warinnier et Michel Blondiat (directeur de course) pour l’organisation du Tour de Namur (créé en 1948 par Vers l’Avenir), et l’autre pour les courses d’un jour du club que sont le mémorial Scieur-Lambot à Florennes (26 mars), la top compétition de Vezin (16 avril) et la course de côte de Couvin (10 août, soit une semaine après le passage du tour). Pas si mal pour un club organisateur.