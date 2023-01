Cartes jaunes: Nzinga, Baudoin, A. Mathieu, Hadim.

Cartes rouges: Lenoir (42e).

Buts: Martin (1-0, 20e et 2-0, 88e), Mpia (3-0, 91e).

ARQUET: Jacquet, Labeau, Vandereycken (54e Gengler), Martin, Jonckers (80e Lecomte), Fischer, Pairon (56e Mpia), Demoulin, Nzinga, J. Mathieu, A. Mathieu (68e Jassogne).

EVELETTE: Lenoir, Hadim, Baudoin, Ciobano, Monteleone (65e Winant), Sprimont (65e Marino), Dethinne, Ntwali, Melery, Yusufi (65e Arab), Perilleux.

"Même si Arquet mérite son succès, on ne doit pas être déçus, admettait le coach visiteur, Olivier Cauz. On aurait pu égaliser et à partir de là, voir le match (peut-être) changer de physionomie. Il aurait alors fallu être plus concret."

Hormis le but de Martin à la 20e et la carte rouge du portier visiteur, on n’a pas été gâté en première période, tant le rythme était très lent.

Dès la reprise, Evelette se montrait plus entreprenant et aurait pu égaliser, mais Sprimont ne parvenait pas à conclure. Puis, Arquet a repris le dessus, avec de belles opportunités, dont une reprise de la tête de J. Mathieu qui obligeait Dethinne à la parade.

Le break était attendu et arrivait dans les derniers instants. Et plus précisément à la 88e, quand un relais entre Jassogne et Martin permettait à ce dernier de signer le 2-0. Dans les arrêts de jeu, la messe était définitivement dite avec la réalisation de Mpia, qui se jouait bien de la défense visiteuse.

"Une victoire au petit trot, estimait Denis Sulejman. Même si, en première période, on était pas mal dans l’animation. J’estime aussi que la carte rouge nous a mis en difficulté, mes joueurs pensant sans doute que tout était arrivé…"

"À Arquet, si on a de belles installations, on a aussi de très bons jeunes, comme Maxence Jassogne, qui fut à la base du deuxième but", concluait le co-président Vincent Maillen.