Cartes jaunes: Jaspard, Delcorps, Duchene, Kulkens, J. Dhyne, Preudhonne, G. Pirson, Vasseur.

Buts: Bajraktari (1-0, pen., 8e), Wauquaire (1-1, 12e).

MEUX: Pignolet, Jaspard (87e Nicolas), Bajraktari, Delcorps, J. Dhyne, Cinier, Mazy, Roldan-Simon, Ar. Rouffignon (69e Mercier), Toussaint, B. Dhyne (74e Duchêne).

FERNELMONT: Vandenkerckhoven, Carpiaux, S. Pirson (79e lakhouil), S. Sacré (23e Preudhomme), Lorent (67e K. Sacré), Guidon, Camara, Vasseur, Wauquaire, Collard, Kulkens (88e G. Pirson).

Bien en place, les Meutis ne tardent pas pour ouvrir la marque. En effet, dès la 3e, Vandenkerckoven accroche Delcorps et Bajraktari convertit le penalty. Mais les visiteurs ne doutent pas trop longtemps car, à la 12e, Kulkens botte un corner. Wauquaire saute plus haut que tout le monde et égalise, de la tête. La suite est à l’avantage des Meutois, mais ni Delcorps, très remuant, ni Bajraktari (qui trouve la transversale), ni Mazi et encore moins Ar. Rouffignon, ne prennent la vigilance du portier des coalisés en défaut avant la pause.

À la reprise, Bajraktari trouve le poteau, avant que Delcorps, à deux reprises, et B. Dhyne ne galvaudent les opportunités qu’ils se créent. À quatre minutes du terme, c’est à nouveau le poteau qui vient au secours de Vandenkerckhoven, suite au duel perdu face à… Delcorps.

"Il ne nous a manqué que la réussite, pestait Claudio Batatinha, le mentor des" Verts ". Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain et je dois féliciter mes garçons. J’espère que ce point va nous relancer."

Quant au remplaçant de Benjamin Joine (aux sports d’hiver), Raphaël Hubin, il se montrait flatté du point conquis. "Je suis heureux car, en trois rencontres en tant que coach principal, je suis invaincu, souriait-il. Plus sérieusement, nous avons été mis en difficultés, mais avons tenu."