Chez les messieurs, la "surprise" est venue de Jemeppe B, qui s’est défait de Beauraing en quatre sets (25-20, 25-23, 25-27, 25-19). Les Sambriens de Diana Begaux devront se farcir Lesse & Lhomme B, un autre gros morceau de l’élite, en demi-finale. Les troupes d’Adrian Revret ont logiquement pris la mesure d’Arsimont 0-3 (15-25, 13-25, 17-25).

Le duel le plus indécis, sur papier, opposait Doische et Ohey, deux des trois occupants du troisième siège en championnat. Les Fagnards ont continué leur joli parcours en remportant les trois manches, assez serrées (26-24, 25-23, 25-21). Les hommes de Rudy Moreau accueilleront, le 11 mars prochain, le vainqueur de… Doische B (P2) – Walhain C (promotion), qui se disputera le dimanche 5 février, à 15 h.

Chez les dames, les quatre équipes du dernier carré sont connues.

Les deux formations de P2 qui s’étaient hissées jusque-là, Dinant et Le Roux, ont dû s’incliner en trois sets, mais avec les honneurs, respectivement face à Anhée A (17-25, 15-25, 22-25) et Jemeppe B (13-25, 18-25, 22-25), deux des ténors de P1.

La belle histoire du club de Doische dans cette épreuve s’est poursuivie aussi au travers de ses filles, qui ont fini par écarter Ciney B après avoir été menées 0-2 (25-27, 16-25, 25-19, 25-22, 15-4). Enfin, ce dimanche en début d’après-midi, Fabrice Tonnoir a réussi son entrée en fonction à la tête de l’équipe de Namur, qui s’est qualifiée 3-0 aux dépens de RNV Namur A (25-15, 25-14, 27-25).

En demi, les Namuroises recevront Doische, alors qu’un choc mettra aux prises les leaders anhétoises aux Jemeppoises.

Floreffe laisse filer un rival

En nationale 3 messieurs, on soulignera la belle victoire des Namurois de Jeff Didembourg 1-3 à Dilsen-Stokkem (17/25, 23/25, 25/21, 21/25). Trois points qui pèseront lourd dans la course à la deuxième place de la série A. En C, Floreffe n’a, par contre, rien pu grappiller face au rival de Leefdaal, s’inclinant 1-3 (23/25, 24/26, 25/23, 11/25). La lutte pour le maintien s’annonce ardue, pour les Sambriens.

Enfin, en nationale 2 dames, les Gembloutoises ont très bien commencé leur second tour en allant s’imposer 0-3 à Stevoort (25/27, 19/25, 27/29). Un gain de trois points qui leur permet de conserver la sixième place.