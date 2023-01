Cartes jaunes: Depotter, Simon, B. Fraiture.

Buts: Sevrin (1-0, 42e), Pierard (2-0, 54e), Simon (3-0, 70e), Grégoire (4-0, 93e).

CHEVETOGNE: Gauchet, Cappelle, Cowez, Sevrin, P. Minon, Desille, Grégoire, Puerta Lopez (73e Dubois), De Bona (83e Jugnot), Pierard, Ergot (64e Simon).

NISMES: Sauvage, Libert, Dubuc, Derenne (69e Minet), Depotter, Sanchez Manjon, Delporte, M. Fraiture, Horé, Nava Fernandes, Yedoh (39e B. Fraiture).

Les Coccinelles n’ont besoin que de 4 minutes pour entrer dans la partie. Le relais entre Puerta Lopez et Ergot fonctionne bien mais la frappe à ras de sol d’Ergot est un rien trop croisée. Ensuite, c’est Desille qui joue vite ses coups francs mais Cappelle place à côté et Pierard sur Sauvage. Les Nismois répliquent à la 12e d’un essai de M. Fraiture, capté par Gauchet. Le même Fraiture enroule un tir à la demi-heure qui passe au-dessus de la latte, avant de combiner avec Yedoh pour s’infiltrer mais c’est là Cowez qui veille à dégager son camp. Chevetogne trouve la faille à la 42e quand le corner de Grégoire est poussé au fond par Sevrin. Juste avant le repos, B. Fraiture tente de remettre les équipes à égalité, puis Ergot de faire le break, mais aucun n’y parvient. Le deuxième acte est maîtrisé par les Rouges, qui doublent la mise dix minutes après la reprise. Pol Minon botte un long coup franc en direction de De Bona dont le contrôle poitrine se transforme astucieusement en déviation pour Pierard, qui signe le 2-0 via un montant qui, pour une fois, se révèle favorable aux Cox. "On a eu plus de réussite que Nismes et on a marqué aux bons moments, souligne Simon Pierard, auteur de son 8e but de la saison. Nous avons été maîtres de notre match, il y a eu moins de moments de flottement. C’est bon signe car, avant, c’était la 2e période qui nous pénalisait." La suite de la partie est quasi à sens unique, les Crayats prenant un coup sur la tête avec le goal d’un Simon tout juste monté au jeu et profitant d’une tête en retrait de Delporte pour filer seul et placer le cuir entre les jambes de Sauvage. Alors que Gauchet se montre attentif sur la tête de Dubuc (92e) pour garder le zéro, Grégoire, après un bon travail de Pierard sur la droite, inscrit un 4e but sur la carte de bons vœux de Chevetogne. "Je n’ai rien à redire de l’état d’esprit de mes joueurs, confie Bareck Bendaha. Mais il nous manque de qualité footballistique pour finir nos occasions."