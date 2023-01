Aische perd Lempereur, durement touché au genou

Mauvaise nouvelle pour Aische et Tanguy Lempereur. Blessé au genou, le médian aischois attendait les résultats de son arthroscan. Et ils ne sont pas très réjouissants. L’ancien joueur de Meux a le ménisque déchiré, une rupture partielle du croisé antérieur, un bout d’os qui se balade dans le genou, une entorse du ligament collatéral interne et une tendinite du tendon rotulien. Il est "out" pour plusieurs longues semaines.